Новинский заговорил на украинском

Вадим Новинский зачитал на украинском с листа.

Председатель фракции "Оппоблока", бывший "регионал", русскоязычный Вадим Новинский начал выступать на украинском. Это произошло на Согласительном совете в понедельник, 17 декабря.

Спикер Андрей Парубий предоставил слово Новинскому как руководителю фракции.

Новинский читал с листа.

"Настаиваем на внесении законопроекта о снижении цены на газ", - заявил среди прочего нардеп.

"Впервые увидел, как Вадим Новинский читает на украинском. Похвально. Ударения расставлены правильно", - написал в Facebook лидер "радикалов" Олег Ляшко.

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В декабре 2016-го Верховная Рада проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности с Вадима Новинского. Нардепа подозревают в причастности к незаконному лишению свободы архиепископа Александра Драбинко 2013-го. Тогда Драбинко был помощником ныне покойного предстоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата Владимира Сабодана. В феврале 2014-го Петр Порошенко назвал Новинского "с*кой православной".