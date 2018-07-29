Новинский на российском пропагандистском телешоу снова пугал "гражданской войной" и "проливанием крови"

Нардеп от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский в эфире российского телешоу пугает "гражданской войной".

Народный депутат от "Опозиционного блока", бывший "регионал" Вадим Новинский снова заговорил о "гражданской войне" в Украине.

Об этом он заявил в эфире российского пропагандистского телешоу канала "Россия-1" 27 июля.

"Если будет хоть каким-то образом признана вот эта вот раскольническая церковь Киевского патриархата, то гражданская война на религиозной почве будет по всей Украине. Ни раз Филарет заявлял о том, что Киево-Печерская лавра, Почаевская лавра должны пренадлежать вот этой церкви. И люди выйдут на защиту этих святынь... Тогда будет просто проливаться кровь. Гражданская война, возможно, произойдет в том случае, если будет выдан хоть какой-то документ вот этой вот раскольнической церкви", - заявил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Президент должен забрать украинский паспорт у Новинского

Ранее Новинский заявлял, что после предоставления украинской церкви томоса о автокефилию начнется гражданская война в интервью одному из украинских СМИ.