Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"

Партии должны иметь своего избирателя. Его нужно выращивать, говорит Олег Рыбачук. Фото: FACEBOOK "Слуги народа"

В Украине нет настоящих политических идеологических партий. Зато есть лидерские проекты, чтобы амбициозный политик мог попасть в парламент. Но большой потенциал рождается на местном уровне. Об этом в интервью Gazeta.ua рассказал Олег Рыбачук, глава Центра совместных действий.

Говорим об обновлении политической системы – кто может изменить нынешнюю команду власти президента Владимира Зеленского.

Менее 20 процентов украинцев доверяют политическим партиям. Что увеличит доверие граждан к государству, к политикам?

Украинцы не доверяют политическим партиям, потому что партий как таковых у нас нет. Таких, которые бы производили интересы сообществ. А у нас – все за хорошее, против всего плохого. Это больше лидерские проекты, чтобы амбициозный политик мог попасть в парламент. Но сейчас ситуация изменилась. Ранее половина парламента были перекати-поле, трудно было структурировать Верховную Раду. Сейчас вступил избирательный цикл, когда есть закон, который говорит, что на выборы могут идти только партии. Теперь проблема с молодыми лицами. Их уже старые партии дважды успешно переиграли. После Оранжевой революции и после Евромайдана. Активисты не смогли объединиться и пойти отдельной политической силой. Их разобрали как камешки. Молодые люди не имели шансов там выжить – или должны были ориентироваться на лидеров, или просто исчезали.

Почему не удается создать новую партию?

Есть несколько причин. Многие общественные активисты, которые приходят в политику, продолжают вести себя как общественные активисты. То есть не чувствуют, что они власть. Очень часто показывают широкий ассортимент молодых лиц. Но украинцы с трудом представляют, что они могут быть властью. К избирателям апеллируют с билбордов, телевизоров. И здесь несколько проектов и их спонсоров обломались. Да, молодые, симпатичные, умные. Но когда украинец идет голосовать, он хочет поддержать того, кто будет защищать его интересы. Еще одна проблема молодых партий, они так и не нашли своего избирателя. То есть пытаются использовать старые приемы. Но при этом отказываются от олигархических денег, старых политиков. По тем правилам, которые есть, так к власти не удается прийти. Например "Демальянс" прошел от успешной общественной организации в партию, которая исчезла. "Сила людей" показала хороший результат на местном уровне, но не может выйти на национальный. Под выборы людей выдергивают в большие партии, предлагают деньги, места в парламенте.

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Не стали ли "Слуга народа" и "Голос" разочарованием в новых лицах?

"Слуга народа" – это партия власти. Можно было привести обезьяну в округ и она бы выиграла. И эта партия на наших глазах развалилась. "Голос" – интересная попытка. Но она была лидерского типа. Говорили, что чуть ли не по очереди будут председательствовать. Но избиратели точно ассоциировали ее как партию Вакарчука. Когда у него в очередной раз произошел личностная кризис – партия практически исчезла. Хотя там есть созвездие многих интересных личностей. Ее задумали красиво. Но произошла проблема как с "Самопомиччю". На местах постоянно жаловались, что их не видят. Не сработала внутрипартийная демократия – пошел развал снизу. В этих попытках не посчитали, что партии нужны избиратели. Пока не вижу реальное желание начинать низовую работу – строить сети организации. Опять будут попытки зайти через такой метод. Например, партия Гройсмана. Из Виталия Кличко Офис президента "выстраивает" лидера из-за давления и скандалов. Но это все идет сверху. Если верх не может предложить правила, живой организм, с которым считаются, открытые правила, то снова будет тот же путь.

Что должно предложить стране новая проукраинская партия? Вокруг чего должна строиться?

Партии должны иметь своего избирателя. Его нужно выращивать. И это не проблема избирателей. Надо думать, как достучаться до людей. Нельзя спрашивать у Фейсбука, что мы должны сделать, чтобы вы вышли на улицу нас поддержать? Это кропотливая работа. Пока молодые инициаторы не поймут, что по старым правилам никогда на выиграют. До тех пор будет проблема. Надо представлять реальную программу избирателям. И людей, которые убедительно могут донести – проголосуйте за нас, мы прекрасно понимаем ваши проблемы, понимаем, в какой стране живем, как трудно честно бороться. Наше видение – с вашей поддержкой – приходим и решаем проблемы. Это легко сказать. Но тот, кто первый начнет это делать, тот достигнет успеха.

Есть зачатки таких проектов, они начинают развиваться?

Большой потенциал рождается на местном уровне. Мэры имеют свои партии и выигрывают в чистую у центра и партии власти. Местные выборы показали, что ни в одном из крупных городов партия власти не смогла выиграть. Прообразы партий рождаются, но пока маленькие. А попытка объединить много маленьких пока не дает успеха. Нужно не сверху объединять, а реально искать точки для миллионов избирателей.

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Может ли такая партия появится до выборов 2023? Из какой среды вырасти, возникнуть?

Будут попытки таких партий. Но правила политической борьбы все еще олигархические. Олигархи делают ставки на партии. Поэтому на парламентские выборы пойдут партии во главе с кандидатами в президенты. Это станет площадкой для выхода на борьбу за президентство. Поскольку каждая власть повторяет одну и ту же ошибку. Защищает и убирает с поля старых конкурентов. Когда кажется, что на поле только их кандидат, вдруг появляются новые. И можно говорить, что эта история повторится. Пока нет конкуренции политсиле президенту. Но за год до выборов ситуация кардинально может измениться. Украинцы не доверяют институтам власти. Поэтому власти очень трудно вести себя нагло. 30 процентов в президентской политсилы – не достаточно, чтобы уверенно смотреть в будущее. Потому что это на фоне отсутствия конкурентов. Когда они появятся, повторится история с Порошенко. Новый политик победил крупно.

Как партии строят сейчас?

Новые партии сейчас делают так – собираются олигархи, политтехнологи, начинают разрабатывать планы. Рисуют абстрактную нишу. Например, с пророссийского фланга уже ничего не будет. Партия Медведчука – это скелеты из прошлого. Кандидат с российского вектора никогда не станет президентом. Это должен быть проевропейский человек, с украинскими взглядами и узнаваемый. Политологи рисуют эти вещи. А потом придумывают, какую прическу иметь и костюмы носить. У Зеленского был свой стиль – "рубаха-парень". Но теперь он государственник.

В чем проблема этих проектов?

Проблема этих проектов – дают короткий эффект. Не позволяют создать политическую силу, ради которой избиратели готовы стоять горой. Когда вы просто опирается на рейтинг, то граждане могут голосовать за разные позиции. Программа Зеленского была очень размыта. Это такой мираж. Политики не решаются говорить, фиксировать какие-то принципиальные вещи. У нас идеологических партий нет. В будущем есть понимание, что это важно. Пока что многим кажется – важно выиграть, а там как-то будет. Опыт показывает, что как-то не будет. Украинцы голосуют за изменения, но не дают второго шанса.

Парламентский рейтинг возглавляет партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 25,8% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 2-4 сентября. За партию "Европейская солидарность" готовы голосовать 14,1%, ОПЗЖ – 12,4%, "Батькивщина" – 10,6%.