"Новая гречка" и "марафон щедрости": подкупы избирателей растут

КВУ и дальше фиксирует случаи подкупа избирателей. Фото: "ZN.UA"

Председатель Комитета избирателей Алексей Кошель отметил, что политики и партии продолжают подкупать избирателей после официального начала избирательного процесса.



"Говорить о подкупе избирателей как нарушение действующего законодательства мы сможем только во вторник, когда первые кандидаты будут зарегистрированы, официально откроют счета и начнут избирательную кампанию. Сейчас мы можем говорить о политтехнологии, которая используется в течение последних двух месяцев. Однако мы фиксируем, что даже после официального старта выборов политики и политические партии продолжают использовать технологию подкупа избирателей", - сказал он на брифинге, сообщает "Укринформ".

Происходит непрямой подкуп: массовая раздача продовольственных наборов, использование технологии так называемой "новой гречки", когда избирателям раздают не продовольственные наборы, а средства индивидуальной защиты. Эта технология также прослеживается в предоставлении избирателям услуг досуга - концертная деятельность, пояснил руководитель КИУ.

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"С начала августа мы зафиксировали более 50 примеров проведения концертов с параллельной агитацией за потенциальных кандидатов или других участников выборов. И различные благотворительные мероприятия с раздачей товаров", - отметил Кошель.

С начала избирательного процесса (с 5 сентября, - Gazeta.ua) в КИУ зафиксировали около 40 таких примеров.

"Этот" марафон щедрости ", марафон псевдо-благотворительности будет продолжаться еще в течение нескольких недель, до времени завершения регистрации кандидатов на местных выборах. Отдельные кандидаты могут безнаказанно использовать такие технологии к завершению даты регистрации (24 сентября, - Gazeta.ua). Мы отмечаем, что после того, когда кандидат или политпартия становятся субъектами избирательного процесса, вся эта предвыборная псевдо-благотворительность рассматривается в рамках действующего законодательства и предусмотрено достаточно жесткое наказание включая сроками заключения для отдельных "благодетелей", - заверил Кошель.

Местные выборы в Украине пройдут 25 октября. Избирать депутатов местных советов - сельских и поселковых, городских, районных и областных, районных в городах, а также мэра Киева и глав почти всех городов, сел и территориальных общин. Официальный избирательный процесс стартовал 5 сентября.