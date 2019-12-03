Новая глава ЕС заверила Зеленского в поддержке

В ЕС говорят, что и в дальнейшем будут поддерживать реформы в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Об этом во вторник сообщил сайт главы государства.

Зеленский поздравил руководительницу Еврокомиссии с началом работы нового состава ЕК.

Заверил в неизменности евроинтеграционного курса государства и проинформировал о результатах активизации реформ и выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС.

Лидеры согласились продолжать реализацию договоренностей, достигнутых на саммите Украина - ЕС. Речь шла, в частности, о перспективах заключения соглашения между Украиной и Евросоюзом о так называемом промышленном безвизе и визите соответствующей оценочной миссии в Украину в начале следующего года.

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Фон дер Ляен подтвердила готовность ЕС и в дальнейшем поддерживать Украину в процессе реформ, а также сотрудничать для предоставления макрофинансовой помощи.

Также президенты обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе. Зеленский сообщил о ходе подготовки к встрече лидеров в "нормандском формате".

Фон дер Ляен заверила, что ЕС будет продолжать поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Санкции ЕС будут оставаться привязанными к полному выполнению Минских договоренностей и должны быть продолжены во время следующего заседания Европейского совета", - сказала она.

Лидеры согласовали график политического диалога и приоритеты двустороннего сотрудничества на ближайшие месяцы.

Урсула фон дер Ляен говорила с президентом РФ Владимиром Путиным. Оба общались о "нормандском формате" в Париже.