"Нормандский саммит": президент Литвы сделал заявление

Президент Литвы Гитанас Науседа выразил поддержку Украине. Фото: MK

Президент Литвы Гитанас Науседа накануне "нормандского саммита" поддержал Украину.

Также литовский лидер призвал Россию выполнять Минские договоренности, об этом он написал в Twitter.

"Приближается саммит в Нормандии, Литва решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы призываем Россию выполнить свои обязательства по Минским соглашениям", - говорится в сообщении.

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9 декабря в Париже состоится встреча лидеров "нормандской четверки" - Украины, Германии, Франции и РФ.