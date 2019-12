"Нормандский саммит": президент Литвы сделал заявление

Президент Литвы Гитанас Науседа накануне "нормандского саммита" поддержал Украину.

Также литовский лидер призвал Россию выполнять Минские договоренности, об этом он написал в Twitter.

"Приближается саммит в Нормандии, Литва решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы призываем Россию выполнить свои обязательства по Минским соглашениям", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Перед "нормандским саммитом" в храмах ПЦУ провели молитву за победу Украины

Normandy Summit approaching, #Lithuania strongly supports #Ukraine's sovereignty and territorial integrity. We urge #Russia to fulfill its obligations under #Minsk agreements. #NormandySummit @ZelenskyyUa @KremlinRussia_E @EmmanuelMacron #angelamerkel