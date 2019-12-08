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воскресенье, 08 декабря 2019 15:50

"Нормандский саммит": президент Литвы сделал заявление

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&quot;Нормандский саммит&quot;: президент Литвы сделал заявление
Президент Литвы Гитанас Науседа выразил поддержку Украине. Фото: MK

Президент Литвы Гитанас Науседа накануне "нормандского саммита" поддержал Украину.

Также литовский лидер призвал Россию выполнять Минские договоренности, об этом он написал в Twitter.

"Приближается саммит в Нормандии, Литва решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы призываем Россию выполнить свои обязательства по Минским соглашениям", - говорится в сообщении.

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9 декабря в Париже состоится встреча лидеров "нормандской четверки" - Украины, Германии, Франции и РФ.

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Дата
08
декабря

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