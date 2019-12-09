"Нормандская четверка" завершила переговоры

Участники "нормандской четверки" завершили переговоры в Париже.

Об этом сообщили представители французской стороны, пишет "Європейська правда"

По их словам, подошла к завершению последняя панель - рабочий ужин, который длился несколько часов.

"Ужин завершился, общая пресс-конференция (четырех президентов) начнется через 5-10 минут", - сообщили в Елисейском дворце.

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Последняя совместная встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в "нормандском формате" состоялась в октябре 2016 года в Берлине, а в 2018 году переговоры в Аахене прошли без Владимира Путина.

После этого общения "нормандской четверки" ограничивалось контактами по телефону.