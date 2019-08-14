"Нормандская четверка" в ближайшее время не встретится - Бессмертный

Президент РФ Владимир Путин будет оттягивать встречу в нормандском формате, чтобы не потерять рейтинги перед выборами. Фото - 5 канал

Встречи "нормандской четверки" в ближайшее время не будет из-за приближения выборов в России. Так считает бывший представитель в минской ТКГ Роман Бессмертный. Однако, по его словам, президент Владимир Зеленский проведет встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Бессмертный предположил, что встреча двух президентов состоится на следующей неделе. Об этом он сообщил в эфире 24 канала.

Президент РФ Владимир Путин будет оттягивать встречу в "нормандском формате", чтобы не потерять рейтинги перед выборами.

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"Сейчас сделать такой шаг для Путина - потерять в рейтинге, он на это не пойдет. Он держит тезис "украинцы враги, американцы - враги", - сказал Бессмертный.

Вторая причина задержки встречи "нормандской четверки", по его словам, заключается в сложности организации встречи такого уровня.

Президент Украины Владимир Зеленский 6 августа призвал руководителей стран-участниц "нормандского формата" возобновить переговоры по ситуации на Донбассе. Зеленский сделал соответствующее заявление в связи с гибелью четырех украинских военных вследствие обстрела со стороны российских наемников во время перемирия.