Ногами вперед: наказали россиян, которые хотели высказаться против Путина

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Полсотни москвичей требовали на Лубянке отпустить пленных украинских моряков. Организаторы акции хотели провести антивоенный марш, но пришлось ограничиться небольшим митингом.

В Москве у здания ФСБ на Лубянской площади проходит акция под названием "Собрание граждан, возмущенных действиями власти". Десяток участников акции задержали.

Об этом пишет "Новая газета".

Некоторые собравшиеся держат плакаты с призывами освободить из плена захваченных в Керченском проливе украинских моряков.

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Кроме протестующих и полицейских, на месте находятся члены националистического движения SERB, которые облили мочой одного из организаторов акции Олега Еланчик, и присутствовали активисты "Национально-освободительного движения", которые толкают участников акции.

Ранее организаторы хотели провести "Марш за мир. Против насилия", "посвященный антивоенной темы и произвола силовиков внутри страны" по маршруту от Пушкинской площади до проспекта Сахарова. Однако власти города предложили организаторам перенести ее на окраину города.

Москва создает предпосылки для эскалации конфликта с Украиной, а именно - для открытого вторжения. Центр изучения войны сообщает, что Кремль распространяет фейковые новости о том, что Украина и Запад готовят неизбежны атаки на востоке Украины, в том числе также химические. Россия сама это может сделать для оправдания открытого военного привлечения российских вооруженных сил, а также создать условия для дальнейшего наступления, отмечают аналитики.