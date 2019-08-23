"Ниже 175 см не беспокоить" – "слуга народа" козырнул очередью помощниц

Новоизбранный нардеп от "Слуга народу" Александр Дубинский попытался пошутить в Facebook с отбором своих помощников.

Он опубликовал фото, на котором очередь молодых девушек выстроились над заполнением анкеты.

"Выбираем помощниц. Прошу ниже 175 см не беспокоить", - написал Дубинский.

Фото вызвало реакцию сетей.

"Вы просто глупо шутите. Наверное, в этом проблема"

"Дно".

"У нас новый Шуфрич?"

"Отвращение"

"Предлагаю подать на него в суд. Мы перед тем как подписывали ассоциации и получили безвиза, приняли законы против дискриминации. А вот это его заявление как раз подпадает под эти законы"

"А помощников по каким параметрам отбирать будут"

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Избранный депутат от "Слуга народу" Максим Бужанский в своем Telegram назвал журналистку издания "Новое вермя" Ольгу Духнич "тупой овцой". Перед этим там вышло интервью Дмитрия Разумкова, в котором Духнич назвала Бужанского "ностальгирующим по СССР и временами Виктора Януковича". Его поддержал однопартиец Александр Дубинский - он назвал "единственными серьезными депутатами" нового парламента себя, Бужанского и Дмитрия Разумкова - председателя партии "Слуга народу". А также пожалел, что в Верховной Раде не увидит экс-заместителя главы АП во времена Виктора Януковича Андрея Портнова. СН"назвала оскорбления со стороны Бужанского "достаточно понятной реакцией на оценочные суждения".