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пятница, 02 апреля 2021 04:54

Никто валить из страны не собирается - Арахамия прокомментировал переписку депутата

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Никто валить из страны не собирается - Арахамия прокомментировал переписку депутата
Арахамия высказался о переписке депутата. Фото: РБК

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия извинился резонансной переписку его коллеги Анны Колесник.

Нардеп Колесник - порядочный человек, который, более того, является патриотом своей страны. Арахамия также принес свои извинения в эфире Украины 24.

Глава "Слуг" добавил, что это не партийная позиция.

"Точно могу заверить всех: никто из страны "валить" не будет, все будут работать в интересах страны, все будут защищать интересы Украины", - заявил он.

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31 марта журналисты сняли в Верховной Раде переписку народного депутата от Слуги народа Анны Колесник, в которой она делится мнением, что с Украиной надо "сваливать".

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