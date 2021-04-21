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среда, 21 апреля 2021 11:46

Никто не аплодирует: как прошло два года президентства Зеленского
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два года назад Зеленский победил на президентских выборах
Фото: ua.korrespondent.net
два года назад Зеленский победил на президентских выборах
два года назад Зеленский победил на президентских выборах
два года назад Зеленский победил на президентских выборах
два года назад Зеленский победил на президентских выборах

21 апреля 2019 года Владимир Зеленский победил в президентских выборах. Через несколько минут после закрытия избирательных участков СМИ сообщили о результатах национального экзит-пола, по которому он побеждает во втором туре выборов с результатом 72,7% голосов. Действующий президент Украины Петр Порошенко набрал всего 25,3% голосов.

Данные экзит-пола через два дня подтвердила Центральная избирательная комиссия: за кандидата в президенты проголосовало 73.22% избирателей, за действующего президента - 24.45%. Количество избирателей, принявших участие в голосовании во втором туре составила 62,06%.

"Президентство это не совсем роль, которую ты играешь на сцене, потому что там через полтора часа ты поклонился, и люди аплодируют стоя. А здесь этот "спектакль" не заканчивается, никто не аплодирует, и цветы вряд ли тебе принесут. В любом случае это очень сложная "сцена", - говорит Владимир Зеленский в интервью изданию Le Figaro.

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Прошло два года вместе с которыми произошли изменения. Комитет избирателей Украины проанализировали выполнение "стадионных обещаний" Зеленского, озвученных им во время дебатов на НСК "Олимпийский" 19 апреля 2019 года.

По оценке КИУ большинство обещаний Зеленского не было выполнено. В частности, не реализовано принципиальные обещания о проведении деолигархизации, рост благосостояния населения, реализации медицинской и других реформ. Также выполнено заявления о прекращении войны. Зато было достигнут определенный прогресс в сфере строительства дорог, а также приняты законы об импичменте президента и отмены депутатской неприкосновенности.

"По состоянию на сегодня Владимиру Зеленскому не удалось выполнить ключевые обещания об окончании в Украине войны и рост благосостояния граждан. В свою очередь, косметические решение о проведении реформ не дали необходимого результата. Зеленский не реализовал те революционные шаги по изменению политической системы, он обещал как кандидат в президенты Украины, сохранив существующий статус-кво в основных сферах", - об этом заявил председатель КИУ Алексей Кошель.

За время президентства в Зеленского неоднократно возникали конфликты с представителями добровольческих организаций и участниками войны. В частности, по делам Стерненка, Шеремета, протестов под Офисом Президента, проведением акций протеста "Нет капитуляции" и др.

За два года в Украине зафиксировано экономический спад. По данным Минэкономики в 2020 году реальный ВВП Украины сократился на 4,2%. Зафиксировано падение объемов промышленного производства и сельского хозяйства, а также рост инфляции. Экономический спад также фиксировался в период до начала пандемии, что стало одной из причин отставки правительства Гончарука.

Проблемы, определенные Владимиром Зеленским, актуальны и сейчас. Так, 64% граждан заявляют, что они скорее не удовлетворены медицинской реформой в Украине. Для 41% украинцев самой большой проблемой остается рост цен на лекарства, которыми они чаще всего лечатся. Ситуация обострилась в фоне пандемии коронавируса, которая продемонстрировала слабость медицинской системы Украины.

Строительство дорог стало одним из приоритетов работы Зеленского. В рамках программы "Большая стройка" в 2020 году было построено и отремонтировано более 4 тыс. км дорог государственного значения.

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Верховная Рада приняла законы о снятии депутатской неприкосновенности и об импичменте президента. Закон об отзыве депутата принято не было.

Тема политической коррупции, в том числе, в окружении президента неоднократно поднималась в СМИ. В частности, по делу брата председателя Офиса Президента Ермака, доплат в конвертах для народных депутатов, лоббирование депутатами "Слуги народа" интересов финансово-промышленных групп. Возбуждены уголовные производства, продолжаются расследования.

Одна из основных невыполненных обещаний Зеленского касается начала в Украине процесса деолигархизации. Несмотря на ряд заявлений, принципиально важных действий в этом направлении властью сделано не было. Как отмечают СМИ, олигархи продолжают существенно влиять на украинскую политику. Также не произошло громких коррупционных посадок, которые касались предыдущей власти, которые обещал обеспечить президент.

Также Зеленскому не удалось добиться прекращения войны дипломатическим путем. В 2020 году боевые потери украинской армии, по данным Генштаба, составили 49 убитых и более 330 раненых. Ситуация обострилась в 2021 году в результате активизации российской агрессии.

Президент Украины Владимир Зеленский создал конкурсную комиссию для отбора кандидатур на должности судей Конституционного суда по квоте главы государства.

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Дата
21
апреля

Никто не аплодирует: как прошло два года президентства Зеленского

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