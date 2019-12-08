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воскресенье, 08 декабря 2019 17:12

Никаких уступок России и Путину — Порошенко выступил на вече

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  Порошенко принял участие в акции "Красные линии". Фото: eurosolidarity.org
Порошенко принял участие в акции "Красные линии". Фото: eurosolidarity.org

Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко вместе с тысячами украинцев принял участие в акции "Красные линии" на Майдане Независимости в Киеве.

Порошенко отметил, что украинцы должны донести участникам переговоров в "нормандском формате" общую позицию: никаких уступок стране-агрессору и ее лидеру Путину не может быть, передает пресс-служба "Европейской солидарности".

"Мы все собрались здесь для того, чтобы голос из киевского вече был услышан в Париже. Был услышан Ангелой Меркель - надежным другом Украины, с которой я встречался две недели назад на съезде Европейской народной партии в Загребе. Где мы получили четкую позицию Германии в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины ", - сказал пятый президент во время выступления на акции.

"Мы здесь, чтобы голос отсюда был услышан и украинским президентом. Это очень важно. У нас есть основания настаивать на этом. Все помнят его стремление стать на колени перед Путиным? Этого нельзя делать", - добавил Порошенко.

  Фото: eurosolidarity.org
Фото: eurosolidarity.org

Лидер партии "ЕС" подчеркнул, что ответственность за войну на Донбассе лежит именно на России.

"Помните, как нам говорили, что война продолжается только потому, что кто-то на ней зарабатывает, а не потому, что к нам вторгся Путин? Мы должны продолжать доказывать миру: ответственность за войну лежит на Кремле и лично на Путине. И мы не дадим им это "заговорить", - подчеркнул Порошенко.

  Фото: eurosolidarity.org
Фото: eurosolidarity.org

"Мир для нас - это когда российские войска уйдут с нашей земли. Когда российские танки и артиллерия уйдут. Когда российские наемники из групп Вагнера и других уйдут. А если хотят остаться - это только в тюрьмах, отвечая за смерти наших граждан", - добавил пятый президент.

Порошенко также поблагодарил всех участников акции "Красные линии".

"Я благодарю всех неравнодушных. Десятки тысяч людей по всей Украине демонстрируют солидарность. А еще я благодарю заграничное украинство, которое по всему миру, в том числе в Париже проводит акции в поддержку Украины. Это сегодня то, в чем Украина нуждается - ваше неравнодушия", - сказал Порошенко.

Предупредительные акции накануне переговоров в "нормандском формате" проходят по всей Украине и во многих городах мира. По оценкам организаторов, в Киеве на Майдане Независимости в акции приняли участие двадцать тысяч человек.

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Дата
08
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