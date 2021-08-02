Ни профессионализма, ни патриотизма, ни порядочности: Огрызко жестко описал власть Зеленского

Заметную эволюцию власти дипломат Владимир Огрызко видит в изменении отношения к России. Фото: Центр совместных действий

Действующая в Украине власть не отвечает принципам профессионализма, порядочности и патриотизма.

Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в опубликованном на Gazeta.ua интервью Центру совместных действий.

"Когда мы были совсем молодыми дипломатами, нас учили простой формуле успеха в профессии - формуле "трех П". Профессионализм, патриотизм и порядочность. Она подходит для любых политических деятелей, госслужащих, - рассказал дипломат. - Давайте эти критерии наложим на нынешнюю власть. Профессионалов там даже с лупой сложно увидеть. Говоря о ее патриотизм, мне не идут из головы песенки об Украине, как проститутке. Если говорить о порядочности, то есть столько зашкваров, которые уже сейчас произошли с вроде той властью, которая не ворует и живет по правильным принципами и понятиями".

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В то же время Владимир Огрызко отмечает положительные изменения во власти.

"Мы не можем не заметить эволюции. В частности относительно нашего врага Российской Федерации, - говорит он. - Эволюция Зеленского от "Просто не будем стрелять" до адресованного Байдену "Почему Украина не в НАТО?" - довольно большая и быстрая. Пребывание у власти дает понимание того, что происходит и с кем ты имеешь дело".

В рамках проекта #укрдерждовгобуд к 30-й годовщине Независимости Центр совместных действий провел серию интервью о становлении Украинского государства и институтов власти. Министр иностранных дел 2007-2009 годов Владимир Огрызко рассказал о том, как появилась и развивалась украинская дипломатия, когда мы действительно выбрали проевропейский курс и на какие шаги шла Россия с момента распада СССР, чтобы удержать Украину в поле своего влияния. Читайте больше в материале "Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия".