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вторник, 01 февраля 2022 09:48

Нежелание Германии передавать Украине оружие является большим разочарованием - премьер Польши

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Нежелание Германии передавать Украине оружие является большим разочарованием - премьер Польши
Моравецкий впервые прибыл в Украину. Фото: Reuters

Отказ Германии передавать Украине оружие является большим разочарованием, а участие в строительстве "Северного потока-2" - большой ошибкой.

Об этом сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью Lb.ua.

"Проблема в том, что вся Европа заплатит за эту ошибку. Если "Северный поток-2" будет запущен, это на долгие годы и десятилетия сведет на нет попытки построить свободный рынок газа в Европе", - сказал он.

Моравецкий не знает, почему политика Германии именно такова. Она может являться результатом исторических страхов и экономических факторов.

"Но если истории есть что сказать, то она говорит так: Владимира Путина нужно остановить, пока не поздно. И до этого я буду призывать канцлера Шольца. Германия должна взять на себя большую ответственность за безопасность Европы", – сказал он.

Премьер верит, что Москва придёт в себя и не начнет новой войны в Европе.

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"Но если окажется иначе, двери в Польшу будут открыты. Это не новая ситуация. После российской агрессии на востоке Украины в 2014 году тысячи украинских семей приехали в Польшу. Поляков и украинцев объединяет близость культуры и языка, и это способствует принятию решений о поселении в Польше. По оценкам, сейчас в Польше может находиться до 1,5 миллиона граждан Украины. Они нашли свое место в польском обществе. Здесь работают и воспитывают своих детей. Украинцам рады в Польше", - добавил он.

1 февраля в украинскую столицу впервые прибыл премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Президент Польши Анджей Дуда поддержал идею оказания военной помощи Украине в виде оружия.

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Дата
01
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