"NEWSONE" светит потеря лицензии из-за телемоста с "Россия24" - Сюмар

Нардеп Виктория Сюмар прокомментировала ситуацию с телемостом каналов "NewsOne" и "Россия24"

Телеканал "NewsOne", который анонсирует проведение телемоста с каналом "Россия24", может получить предупреждение, штрафы и в конце концов потерять лицензию.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявила народный депутат, кандидат в народные депутаты от партии "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар.

"Должен дать свою оценку Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания. И должен предупредить, что эти (русские - ред.) телеканалы запрещены законом Украины для трансляции и ретрансляции в стране. Фактически это ретрансляция продукции запрещенного в Украине канала. Очевидно, что нужно собрать Национальный совет для того, чтобы он предупредила канал, чем это чревато... это грозит предупреждениями, штрафами и наконец отбором лицензии", - сказала Сюмар.