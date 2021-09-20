Невакцинированных нардепов хотят тестировать перед заседаниями

Народные депутаты находятся в сессионном зале без масок. Фото: iportal.rada.gov.ua

Показатель вакцинированных народных депутатов намного ниже, чем на некоторых предприятиях.

Об этом заявил народный депутат от "Слуга народа", председатель Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий на согласительном совете в понедельник.

Нардеп призвал руководство ВР "обеспечить соблюдение требований законодательства что касается инфекционной безопасности, постановлений правительства об обязательном ношение масок в Верховной Раде".

"Кстати, это касается и руководства Верховной Рады", - отметил председатель комитета.

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"Предлагаю, чтобы председатели комитетов, фракций так же требовали от своих депутатов - что мы не можем сегодня ограничивать граждан Украины при этом не выполняя эти законы сами", - сказал депутат.

"Я бы предложил - люди, которые не вакцинированы, должны перед заседанием Согласительного совета, перед заседанием Верховной Рады пройти антиген-тест. Это быстрая процедура. Она делается всего 15 минут максимум. Кстати, депутаты могут себе позволить это делать не за бюджет Верховной Рады, а за собственные деньги. Потому что вакцину государство обеспечило бесплатно.

У нас показатель вакцинированных депутатов намного ниже, чем в некоторых предприятиях", - заявил Радуцкий.

В сентябре спикер парламента Дмитрий Разумков второй раз за год заразился коронавирусом. Спикер находится на самоизоляции.