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"Нет причин возмущаться" - глава Мюнхенской конференции об Украине

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&quot;Нет причин возмущаться&quot; - глава Мюнхенской конференции об Украине
Вольфганг Ишингер выразил позицию относительно резонансных рекомендаций Украине. Фото: radiosvoboda.org

Глава Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер считает, что рекомендации Украине не должны быть настолько резонансными, и поводов возмущаться нет.

Такую позицию Ишингер выразил в комментарии программе "ТСН. Тиждень", сообщает Лига.нет.

"Нет причины возмущаться. Мы делаем много разных предложений и, надеюсь, время от времени делаем разумные предложения. Но все это не надо воспринимать так ужасно серьезно", - сказал он.

Ишингер также заявлял, что в рекомендациях "могут быть контраверсионные вещи", но неправильно говорить, что это делает их пророссийскими. Дипломат считает, что рекомендации были частной инициативой, их уже удалили с сайта конференции.

Он добавил, что Украина "должна быть счастлива, что россиян пытались привлечь к дискуссии", и не видит ничего плохого в том, что среди авторов заявления была "пара россиян".

"Мы все за Украину. Я - ваш друг", - заверил дипломат.

Авторы "Двенадцати шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе" хотели привлечь РФ к дискуссии и продвинуть вопрос мирного урегулирования на оккупированных территориях. Об этом заявил один из авторов документа, председатель Мюнхенской конференции безопасности Вольфганг Ишингер.

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