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суббота, 15 февраля 2020 18:42

Председатель Мюнхенской конференции объяснил цель "Двенадцати шагов"

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Председатель Мюнхенской конференции объяснил цель &quot;Двенадцати шагов&quot;
Дипломат заявил, что документ не плох. Фото: censor.net.ua

Авторы "Двенадцати шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе" хотели привлечь РФ к дискуссии и продвинуть вопрос мирного урегулирования на оккупированных территориях.

Об этом один из авторов документа, председатель Мюнхенской конференции безопасности Вольфганг Ишингер сказал корреспонденту Укринформа.

"Да, в этом документе могут быть противоречивые вещи, ну так давайте говорить о них. Это не правительственная позиция, это вклад. И это неправильно говорить, что он "русский", - заявил он.

Ишингер заверил, что является сторонником всех усилий, направленных на то, чтобы помочь продвинуть украинский вопрос.

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"Мы все за Украину. Я - ваш друг", - подтвердил дипломат.

Ишингер отметил, что авторы документа имели целью только добро. Он подчеркнул, что не видит ничего плохого в том, что среди авторов были русские.

Организаторы Мюнхенской конференции по безопасности обнародовали новую международную инициативу по урегулированию конфликта на Донбассе. Она получила название "Двенадцать шагов к большей безопасности в Украине и Евроатлантическом регионе". Среди инициаторов документа есть РФ.

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