"Нет никакой причины даже задавать вопросы об этом" - министр финансов о дефолте

На текущем этапе развития Украина нуждается в помощи МВФ, говорит Марченко. Фото: mof.gov.ua

Экономических причин для дефолта нет. Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко.

"Нет никакой причины даже ставить вопрос об этом. Пока нет экономических причин дефолта, а также мы не предполагаем их наступления в 2021 году. У нас сбалансированный бюджет и мы знаем, как финансировать дефицит", - сказал министр в интервью австрийскому изданию Der Standard.

Наибольшую сумму, чуть более $2 млрд, Украина должна вернуть в сентябре. "До этого времени мы найдем вариант рефинансирования", - добавил чиновник.

"Мы ожидаем дефицита (государственного бюджета. - Gazeta.ua) в 5,5 процента в 2021 году", - сказал Марченко и напомнил: государственный долг на 1 декабря составил $84,2 млрд, из них внешний - 42,3 млрд.

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Также Марченко заявил о желании изменить формат сотрудничества с Международным валютным фондом.

"МВФ важен как институциональный кредитор, а не из за суммы денег, которые он предоставляет.

Большую часть денег мы заняли на международных финансовых рынках. Однако на текущем этапе развития страна нуждается в помощи МВФ, и мы делаем все возможное, чтобы продолжать сотрудничество и выполнять условия программы.

Мы все еще зависеть от хороших новостей от МВФ в 2021 году, чтобы продолжать сотрудничать с ЕС и Всемирным банком и занимать деньги на рынке капитала по приемлемым процентным ставкам. Но мы хотим изменить формат сотрудничества.

На данный момент МВФ предоставляет деньги непосредственно в бюджет для финансирования дефицита. Мы хотим, чтобы МВФ выделял деньги на резервы Национального банка, или только оказывал техническую помощь, то есть гарантии, что деньги будут доступны в случае чрезвычайной ситуации. Прямое финансирование госбюджета должно прекратиться до 2023 года, чтобы мы могли занимать деньги на рыночных условиях и снова становиться независимыми относительно своих заимствований ", - сказал министр.

В прошлом году МВФ утвердил программу кредитования для Украины $5 млрд на 18 месяцев. В июне перечислил первый транш $2,1 млрд. 11 января миссия фонда возобновила работу в Украине. Должна пересмотреть условия сотрудничества.