Миссия МВФ возобновила работу в Украине

Представители МВФ дистанционно обсудят с властями Украины последние экономические события. Фото: unsplash

Миссия Международного валютного фонда по вопросам 1-го пересмотра программы для Украины в формате stand-by возобновляет работу.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Представители МВФ дистанционно обсудят с властями Украины последние экономические события, а также меры и реформы, необходимые для завершения 1-го пересмотра.

Миссия работала 21-23 декабря прошлого года, после чего взяла перерыв на праздники.

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9 июня 2020 года МВФ утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на сумму около $5 млрд с немедленным выделением $2,1 млрд 1-го транша. После этого планировали 4 просмотра программы. Однако программу stand-by поставили "на паузу" из-за действий украинской стороны, которые поставили под сомнение базовые принципы сотрудничества по программе.

Минфин в течение 2020 года заимствовал 621,5 млрд грн или 93,8% от запланированных кредитов на этот период.