 
Ексклюзивы
1/5
"Нет альтернативы" – политолог объяснил рейтинги Зеленского
"Нет альтернативы" – политолог объяснил рейтинги Зеленского
Просмотров: 0
Было стыдно прыгать, задирать ноги. Нижнего белья не было - этнолог про Ивана Купала в древности
Было стыдно прыгать, задирать ноги. Нижнего белья не было - этнолог про Ивана Купала в древности
Просмотров: 819
"Продавцы вывешивают бумажки с номером карты, куда можно сбросить деньги" - украинцы массово переходят на безналичные расчеты
"Продавцы вывешивают бумажки с номером карты, куда можно сбросить деньги" - украинцы массово переходят на безналичные расчеты
Просмотров: 765
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
Просмотров: 207
В аварии погиб 11-летний парень. Он был за рулем: кто ответит
В аварии погиб 11-летний парень. Он был за рулем: кто ответит
Просмотров: 549
Огромные самолеты и счастливые пассажиры - волшебные фото из аэропорта "Киев"
Огромные самолеты и счастливые пассажиры - волшебные фото из аэропорта "Киев"
Просмотров: 2412
Конституционный суд рассмотрит обращение относительно языкового закона
Конституционный суд рассмотрит обращение относительно языкового закона
Просмотров: 351
Украинский флаг над Госдумой, языковой скандал с Довбиком и блохи в море - неделя в цитатах от Gazeta.ua
Украинский флаг над Госдумой, языковой скандал с Довбиком и блохи в море - неделя в цитатах от Gazeta.ua
Просмотров: 738
"Напьемся с горя" - как в Киеве "зажигала" фан-зона на игре Украина-Англия
"Напьемся с горя" - как в Киеве "зажигала" фан-зона на игре Украина-Англия
1 Просмотров: 1386
Древнии традиции и цыплятня. Как создают старинную вышивку - волшебные фото
Древнии традиции и цыплятня. Как создают старинную вышивку - волшебные фото
Просмотров: 1998
Фото
Все фото
6
11
6
7
3
Отстранили полицейских, которые остановили &quot;слугу&quot; Брагара. Подозревали, что он под наркотиками
Отстранили полицейских, которые остановили "слугу" Брагара. Подозревали, что он под наркотиками
Украина вылетела из Евро-2020, а китайцы праздновали столетие Компартии: самое интересное за неделю - в фото
Украина вылетела из Евро-2020, а китайцы праздновали столетие Компартии: самое интересное за неделю - в фото
Скандал в Раде и разговор с футболистами: чем Зеленский занимался на неделе
Скандал в Раде и разговор с футболистами: чем Зеленский занимался на неделе
Порошенко: следующий комплект оптической разведки собираем для 72-й бригады имени Черных Запорожцев
Порошенко: следующий комплект оптической разведки собираем для 72-й бригады имени Черных Запорожцев
&quot;Есть чему поучиться у детей&quot; - Зеленский обратился к футболистам
"Есть чему поучиться у детей" - Зеленский обратился к футболистам
Видео
Все видео
"Голос" топят - сети гудят из-за Рудык
"Голос" топят - сети гудят из-за Рудык
Рудик не захотела говорить о своем гражданстве
Рудик не захотела говорить о своем гражданстве
Шкарлет дал кандидата наук "главному охраннику" Медведчука
Шкарлет дал кандидата наук "главному охраннику" Медведчука
"Это вообще не связано с "Большим строительством" - заместитель руководителя ОП о поместье за 5 млн грн
"Это вообще не связано с "Большим строительством" - заместитель руководителя ОП о поместье за 5 млн грн
Зеленский запустил флешмоб в интернете
Зеленский запустил флешмоб в интернете
Интервью
1/5
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
Просмотров: 207
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
1 Просмотров: 2331
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
1 Просмотров: 225
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 1098
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2448
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
06 июля 2021
Просмотров: 45
Чемпіон пресконференцій
У листопаді 2009-го у конференц-зал київського стадіону імені Лобановського, попри епідемію свинячого грипу, набилося більше людей, ніж приходили на ...
вторник, 06 июля 2021 19:48

"Нет альтернативы" – политолог объяснил рейтинги Зеленского

  Комментировать
&quot;Нет альтернативы&quot; – политолог объяснил рейтинги Зеленского
"Настоящая поддержка Зеленского станет ясна осенью, когда придут платежки", говорит Виталий Бала. Фото: "Факты"

Президент Владимир Зеленский, действия которого одобряют более 30% граждан согласно соцопросу КМИС, поддерживает рейтинг за счет отсутствия альтернативы. Настоящае доверие к главе государства станет ясно осенью, когда придут платежки, выразил мнение Gazeta.ua политолог Виталий Бала.

"34% опрошенных одобряют деятельность Зеленского – это можно объяснить тем, что нет альтернативного предложения. По сравнению с тем, как Зеленского поддерживали в начале – президент падение почти вдвое. И даже этот рейтинг может быть натянут. Сейчас команда президента пытается делать пиар на 30-летии Независимости, законе об олигархах. Это дымовая завеса", – говорит Бала.

Также добавляет: "Настоящая поддержка Зеленского станет ясна осенью, когда придут платежки. Если еще и примут закон об увеличении налогов, у оппонентов Зеленского появится возможность вывести людей на протесты. В Верховной Раде есть монобольшинство и поддержка олигархов, там ничего не могут сделать. Поэтому политические оппоненты должны обратиться к людям напрямую. Сейчас оппозиция слабо работает. Она не объединена под флагом спасения страны, имеет ограниченные информационные ресурсы".

Поддержка до власти серьезно падает, говорит политолог. "Слуг народа" по опросу поддерживают 20%. В общем – гораздо меньше. Поддержку Зеленского – настоящий результат покажут выборы. Власть живет в предвыборной атмосфере – делает то, что по их мнению, понравится электорату. А не то, что должно пойти на пользу стране и экономике. Так ведут Украину к разрушению. Пока в мире помогают бизнесу во время пандемии, украинская власть повышает налоги. Это бьет и по бизнесу, и по гражданам. Надо уменьшать налоговое давление", – отмечает Бала.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Скандал в Раде и разговор с футболистами: чем Зеленский занимался на неделе

"У Петра Порошенко рейтинг немного уменьшился. Для него этот месяц был не очень из-за записей телефонных разговоров Виктора Медведчука (журналисты Bihus.info опубликовали материал о подозреваемом в государственной измене Викторе Медведчуке. В сюжете вспоминают, в частности, Петра Порошенко. В начале июня Порошенко сходил на допрос в СБУ. – Gazeta.ua). Порошенко подозревают в сотрудничестве как с российскими должностными лицами, так и с оккупационными через Медведчука. Здесь же и закон об олигархах, где его замазывают", – говорит Бала.

Добавляет: "У Медведчука рейтинг просел из-за закрытия каналов (2 февраля президент Зеленский утвердил решение СНБО, которым заблокировал деятельность трех телеканалов: "112", NewsOne и ZIK. Санкции применяются к нардепу от ОПЗЖ Тараса Козака и юридическим лицам. – Gazeta.ua). Но сейчас он стабилизировался. Рост поддержки начался у Юлии Тимошенко из-за земельных вопросов. Люди выступают за земельный референдум, который поддерживает лидер "Батькивщины".

52,7% украинцев не одобряют деятельность президента Владимира Зеленского. Одобряют деятельность Зеленского 34,1%, затруднились сказать – 13,2%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 22 по 29 июня.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Нет альтернативы" – политолог объяснил рейтинги Зеленского». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
июля

Под тентом цирка за 10 мин. сгорели 167 человек

Самый долгий поцелуй длился более 50 ч.: интересные факты

Тайсон Фьюри обвинил Кличко в мошенничестве во время боя

Мальчику 10 ч. вводили сильные дозы вакцины

Украинского командира расстреляли за отказ перейти на сторону врага

Музыку к фильмам начал писать после 30 лет - умер самый известный в мире композитор

Реформатора церкви сожгли заживо

Как Испания разгромила Италию в финале Евро

Самое читаемое
Астролог назвала 4 знака, которые будет преследовать успех
Астролог назвала 4 знака, которые будет преследовать успех
 Просмотров: 42780
Купальник-бикини представила танцовщица, которая была готова выйти голой
Купальник-бикини представила танцовщица, которая была готова выйти голой
5
 Просмотров: 20106
Дочь Брюса Уиллиса показала жаркие фото
Дочь Брюса Уиллиса показала жаркие фото
4
 Просмотров: 17037
Гороскоп на неделю: назвали 3 знака, на которых ждут слава и деньги
Гороскоп на неделю: назвали 3 знака, на которых ждут слава и деньги
 Просмотров: 11700
Фанаты в восторге: известная легкоатлетка ушла в порно
Фанаты в восторге: известная легкоатлетка ушла в порно
10
 Просмотров: 11565
Политика
Зеленский сказал украинцам: "Я вам ничего не должен"
Зеленский сказал украинцам: "Я вам ничего не должен"
 Просмотров: 522
"Новый проект для усиления "Слуги народа": политолог рассказал о планах Банковой
"Новый проект для усиления "Слуги народа": политолог рассказал о планах Банковой
 Просмотров: 297
"Меня коробит, когда говорят "губернатор". Это российский вирус" - Данилов
"Меня коробит, когда говорят "губернатор". Это российский вирус" - Данилов 1 Просмотров: 306
Офис Зеленского хочет упрятать за решетку боевого генерала и давит на суд - Арьев
Офис Зеленского хочет упрятать за решетку боевого генерала и давит на суд - Арьев Просмотров: 558
Активисты подозревают Минюст в пособничестве российскому олигарху
Активисты подозревают Минюст в пособничестве российскому олигарху Просмотров: 198
Больше всего комментируют
16
Порошенко возглавил антирейтинг политиков
3
"Не мова, а блевота какая-то", - преподаватель института опозорился заявлением про украинский язык
3
Петиция по Татарову: Зеленский проходит тест на человечность
3
СБУ и Офис генпрокурора не будут трогать Зеленского в вопросе "вагнеровцев"
2
Сборная Украины вернулась в Киев с Евро-2020
Голосов: 7601
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть