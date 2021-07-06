"Нет альтернативы" – политолог объяснил рейтинги Зеленского

"Настоящая поддержка Зеленского станет ясна осенью, когда придут платежки", говорит Виталий Бала. Фото: "Факты"

Президент Владимир Зеленский, действия которого одобряют более 30% граждан согласно соцопросу КМИС, поддерживает рейтинг за счет отсутствия альтернативы. Настоящае доверие к главе государства станет ясно осенью, когда придут платежки, выразил мнение Gazeta.ua политолог Виталий Бала.

"34% опрошенных одобряют деятельность Зеленского – это можно объяснить тем, что нет альтернативного предложения. По сравнению с тем, как Зеленского поддерживали в начале – президент падение почти вдвое. И даже этот рейтинг может быть натянут. Сейчас команда президента пытается делать пиар на 30-летии Независимости, законе об олигархах. Это дымовая завеса", – говорит Бала.

Также добавляет: "Настоящая поддержка Зеленского станет ясна осенью, когда придут платежки. Если еще и примут закон об увеличении налогов, у оппонентов Зеленского появится возможность вывести людей на протесты. В Верховной Раде есть монобольшинство и поддержка олигархов, там ничего не могут сделать. Поэтому политические оппоненты должны обратиться к людям напрямую. Сейчас оппозиция слабо работает. Она не объединена под флагом спасения страны, имеет ограниченные информационные ресурсы".

Поддержка до власти серьезно падает, говорит политолог. "Слуг народа" по опросу поддерживают 20%. В общем – гораздо меньше. Поддержку Зеленского – настоящий результат покажут выборы. Власть живет в предвыборной атмосфере – делает то, что по их мнению, понравится электорату. А не то, что должно пойти на пользу стране и экономике. Так ведут Украину к разрушению. Пока в мире помогают бизнесу во время пандемии, украинская власть повышает налоги. Это бьет и по бизнесу, и по гражданам. Надо уменьшать налоговое давление", – отмечает Бала.

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"У Петра Порошенко рейтинг немного уменьшился. Для него этот месяц был не очень из-за записей телефонных разговоров Виктора Медведчука (журналисты Bihus.info опубликовали материал о подозреваемом в государственной измене Викторе Медведчуке. В сюжете вспоминают, в частности, Петра Порошенко. В начале июня Порошенко сходил на допрос в СБУ. – Gazeta.ua). Порошенко подозревают в сотрудничестве как с российскими должностными лицами, так и с оккупационными через Медведчука. Здесь же и закон об олигархах, где его замазывают", – говорит Бала.

Добавляет: "У Медведчука рейтинг просел из-за закрытия каналов (2 февраля президент Зеленский утвердил решение СНБО, которым заблокировал деятельность трех телеканалов: "112", NewsOne и ZIK. Санкции применяются к нардепу от ОПЗЖ Тараса Козака и юридическим лицам. – Gazeta.ua). Но сейчас он стабилизировался. Рост поддержки начался у Юлии Тимошенко из-за земельных вопросов. Люди выступают за земельный референдум, который поддерживает лидер "Батькивщины".

52,7% украинцев не одобряют деятельность президента Владимира Зеленского. Одобряют деятельность Зеленского 34,1%, затруднились сказать – 13,2%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 22 по 29 июня.