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понедельник, 22 февраля 2021 15:26

Несмотря на санкции Медведчуку и Козаку ничего не угрожает

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Несмотря на санкции Медведчуку и Козаку ничего не угрожает
На Виктора Медведчука на 3 года наложили санкции. Однако подозрение еще не объявили. Фото: bykvu.com

Без представления генерального прокурора Ирины Венедиктовой на привлечение к ответственности Виктора Медвечука и Тараса Козака им ничего не угрожает.

А для президента Владимира Зеленского санкции против них - это вызов Владимиру Путину. До этого на такое решались только Ющенко и Порошенко. Об этом Gazeta.ua рассказывает политолог Виктор Таран.

"Пока не будет представления генерального прокурора на привлечение к ответственности Козака и Медведчука, им ничего не угрожает. Пока их защищает депутатская неприкосновенность, они могут спокойно гулять по улицам Киева, ходить в парламент, развивать свою политическую силу, путешествовать по стране. Более того, брат Медведчука под санкции не попал - у него все хорошо. А поскольку часть бизнеса зарегистрирована на него, то и говорить об ухудшении материального положения Медведчука рано.

Но сейчас перед Зеленским не простой выбор. Если он хочет убедить общество, что это не игра в политические поддавки, должен продолжать преследовать Медведчука. И здесь он входит в персональный конфликт с Путиным. И если будет уголовное преследование Медведчука, то в глазах многих политиков это будет прямое преследование Путина Зеленским. Подобного унижения на международной арене Путин допустить не может. Это будет удар по его имиджу в "русском мире". Это означает, что Россия не может защитить ни одного своего агента влияния на постсоветском пространстве", - говорит Таран.

Это может привести к тому, что построенная сеть "Русского мира" в других странах начнет разваливаться. Это страшный сон для Путина, поскольку ставит крест на проекте возрождения Российской империи, считает политолог.

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Решительность Владимира Зеленского Таран объясняет снижением рейтингов главы государства.

"Зеленский пытается достичь две цели. Первая - показать патриотическим избирателям, что он лучший защитник их интересов, чем Порошенко. Президент превращается в некоего Порошенко. Вторая - он пытается на электоральном поле избирателей, симпатизирующих России, создать искусственно конкурента, с которым планирует выйти во второй тур президентских выборов. Последняя социология показывает, что у него во втором туре и с Тимошенко, и с Порошенко все очень плохо. Разрыв составляет 5-10 процентов. А с Бойко - 30 процентов. Поэтому старается весь пророссийский электорат сконцентрировать в одном месте - под Бойко.

Зеленский сейчас напоминает человека, которого обстоятельства загнали в угол. За последние полтора года он наделал столько ошибок, что сейчас будет любой ценой бороться за свое политическое выживание. В таких условиях он будет способен на какие-либо решения, возможно, даже на репрессии против своих оппонентов. Он становится очень опасным как для всех политических игроков страны, так и для Украины в целом. Поскольку в вопросах политического выживания способен пойти на радикальные крайности", - отметил он.

19 февраля СНБО ввел персональные санкции против пророссийского политика Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и ряда лиц, причастных к финансированию терроризма.

2 февраля ввели санкции на 5 лет против соратника Медведчука Тараса Козака и его компаний, владеющих телеканалами "ZIK", "112 Украина" и "NewsOne". Вещание телеканалов уже прекращено.

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