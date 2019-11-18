"Несколько приемов" - олимпиец Беленюк показал, как отбиваться от Ляшко

Народный депутат от "Слуги народа", двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк показал коллегам, как отбиваться в случае нападения.
Видео он опубликовал в Facebook.
"Хочу показать несколько приемов, поскольку на наших депутатов нападают иногда, чтобы они знали, как себя защитить. Когда вас начинают хватать за рубашку, делайте подверт. А когда вас атакуют спереди, бросайте прогибом", - сказал Беленюк.
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Олег Ляшко и народный депутат, глава комитета по ТЭК Андрей Герус подрались 6 ноября в аэропорту "Борисполь".
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