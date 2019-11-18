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понедельник, 18 ноября 2019 15:14

"Несколько приемов" - олимпиец Беленюк показал, как отбиваться от Ляшко

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&quot;Несколько приемов&quot; - олимпиец Беленюк показал, как отбиваться от Ляшко
Беленюк показал, как защититься, если нападают со словами "скот*няка".

Народный депутат от "Слуги народа", двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк показал коллегам, как отбиваться в случае нападения.

Видео он опубликовал в Facebook.

"Хочу показать несколько приемов, поскольку на наших депутатов нападают иногда, чтобы они знали, как себя защитить. Когда вас начинают хватать за рубашку, делайте подверт. А когда вас атакуют спереди, бросайте прогибом", - сказал Беленюк.

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Олег Ляшко и народный депутат, глава комитета по ТЭК Андрей Герус подрались 6 ноября в аэропорту "Борисполь".

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