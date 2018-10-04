Непродление особого статуса Донбасса будет подарком Путину - нардеп

Действие особого статуса ОРДЛО заканчивается 18 октября. Фото из открытых источников

Непродление действия закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей будет означать, что Украина выходит из Минского переговорного процесса.

Об этом заявил представитель правительства в Верховной Раде Вадим Денисенко.

"Если парламент не принимает этот документ - это огромный подарок Российской Федерации и Путину лично. Это означает, что Украина выходит из Минских договоренностей, на которых базируется ряд вещей: от санкций против Российской Федерации до огромных переговорных процессов", - отметил Денисенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Голосование за статус Донбасса будет острее, чем прошлогодние шашки - Тука