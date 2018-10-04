Непродление особого статуса Донбасса будет подарком Путину - нардеп

Непродление действия закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей будет означать, что Украина выходит из Минского переговорного процесса.
Об этом заявил представитель правительства в Верховной Раде Вадим Денисенко.
"Если парламент не принимает этот документ - это огромный подарок Российской Федерации и Путину лично. Это означает, что Украина выходит из Минских договоренностей, на которых базируется ряд вещей: от санкций против Российской Федерации до огромных переговорных процессов", - отметил Денисенко.
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3 октября президент Петр Порошенко внес в парламент законопроект о продлении действия закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Нынешний срок его действия заканчивается 18 октября.
Закон об особом порядке местного самоуправления приняли в сентябре 2014-го на 3 года. 6 октября 2017-го Верховная Рада продлила его на год. После голосования в сессионном зале подожгли дымовую шашку. Ее принес нардеп Семен Семенченко. Зажег Юрий Левченко. Народный депутат Андрей Тетерук молниеносно вынес шашку из зала заседаний.
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