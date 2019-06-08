Неожиданно: с кем Саакашвили идет на выборы

"Движение новых сил" одно пойдет на парламентские выборы. Фото: "Фокус"

Партия бывшего главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили "Движение новых сил" пойдет на выборы самостоятельно.

"Посмотрев снова на этих старых политиков, эти старые партии, посмотрев снова на эти договорняки, на то, что многие из них, независимо от моего личного отношения, еще больше подмочил свою репутацию, чем у них было полтора года назад, когда меня захватывали и высылали, мы пришли к выводу, что надо идти на выборы самостоятельно ", - заявил Саакашвили в видеообращении на Facebook.

Саакашвили заявил, что его партия отличается от других и идеями, и драйвом, и энергией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Президент рассказал, почему вернул паспорт Саакашвили

"Мы не можем идти на компромисс. Мы не можем, как и раньше, выбирать из различных сортов, извините, дерьма", - сказал он.

Бывший председатель Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили объяснил, почему отказался от поста председателя партии "Удар". Об этом он заявил в видеообращении во вторник.