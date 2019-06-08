Неожиданно: с кем Саакашвили идет на выборы

 
Ексклюзивы
1/5
Назвали один из вариантов давления на Путина
Назвали один из вариантов давления на Путина
1 Просмотров: 1206
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
1 Просмотров: 3925
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Просмотров: 41277
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Просмотров: 405
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Просмотров: 360
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Просмотров: 2043
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
2 Просмотров: 3096
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
1 Просмотров: 5580
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Просмотров: 3654
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Просмотров: 2232
Фото
Все фото
5
4
5
10
20
На Банковую пришли ветераны
На Банковую пришли ветераны
Пинчук непублично посетил Администрацию президента Зеленского
Пинчук непублично посетил Администрацию президента Зеленского
Выставили коридор позора - протестуют против партии Кернеса и Труханова
Выставили коридор позора - протестуют против партии Кернеса и Труханова
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
Обнародовали текст законопроекта об импичменте президента
Обнародовали текст законопроекта об импичменте президента
Видео
Все видео
Неожиданно: с кем Саакашвили идет на выборы
Неожиданно: с кем Саакашвили идет на выборы
Сети вспомнили о Медведчуке после сериала "Чернобыль"
Сети вспомнили о Медведчуке после сериала "Чернобыль"
"Чтобы потом совесть не грызла": Притула идет на выборы
"Чтобы потом совесть не грызла": Притула идет на выборы
Зеленский записал новое видео о Верховной Раде
Зеленский записал новое видео о Верховной Раде
После заявлений Кучмы Луценко зарегистрировал "резонансные дела"
После заявлений Кучмы Луценко зарегистрировал "резонансные дела"
Интервью
1/5
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 1971
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 4068
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 423
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 513
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 1080
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
08 июня 2019
Просмотров: 189
Солідний подарунок
"По сколько скидываемся – по тысяче или по полторы?" – у подруги Наталії не замовкає Viber. Її син 6-річний Іван закінчує садок. На ...
суббота, 08 июня 2019 14:13

Неожиданно: с кем Саакашвили идет на выборы

  Комментировать
Неожиданно: с кем Саакашвили идет на выборы
"Движение новых сил" одно пойдет на парламентские выборы. Фото: "Фокус"

Партия бывшего главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили "Движение новых сил" пойдет на выборы самостоятельно.

"Посмотрев снова на этих старых политиков, эти старые партии, посмотрев снова на эти договорняки, на то, что многие из них, независимо от моего личного отношения, еще больше подмочил свою репутацию, чем у них было полтора года назад, когда меня захватывали и высылали, мы пришли к выводу, что надо идти на выборы самостоятельно ", - заявил Саакашвили в видеообращении на Facebook.

Саакашвили заявил, что его партия отличается от других и идеями, и драйвом, и энергией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Президент рассказал, почему вернул паспорт Саакашвили

"Мы не можем идти на компромисс. Мы не можем, как и раньше, выбирать из различных сортов, извините, дерьма", - сказал он.

Бывший председатель Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили объяснил, почему отказался от поста председателя партии "Удар". Об этом он заявил в видеообращении во вторник.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Неожиданно: с кем Саакашвили идет на выборы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
июня

Восстановили судоходство на Днепре

Презентовали пылесос с ручным приводом

Ее называли официальным экстрасенсом Советского Союза

Тело первого альпиниста нашли через 75 лет

Самое читаемое
Отец переехал годовалого сына
Отец переехал годовалого сына Просмотров: 45712
Фото с пляжа, которые заставят улыбнуться каждого
Фото с пляжа, которые заставят улыбнуться каждого
26
 Просмотров: 23834
Раскрыли полную хронологию убийства мальчика в Переяславе
Раскрыли полную хронологию убийства мальчика в Переяславе Просмотров: 16552
Имена и фото воинов &quot;Азова&quot;, которые ночью погибли на Донбассе
Имена и фото воинов "Азова", которые ночью погибли на Донбассе Просмотров: 13537
Зеленский отреагировал на обострение на Донбассе
Зеленский отреагировал на обострение на Донбассе 2 Просмотров: 12742
Политика
Смешко обнародовал первый десяток фамилий из списка своей партии
Смешко обнародовал первый десяток фамилий из списка своей партии
Парубий назвал сроки вступления Украины в ЕС
Парубий назвал сроки вступления Украины в ЕС 1 Просмотров: 576
"Самопоміч" открыла избирательный список
"Самопоміч" открыла избирательный список Просмотров: 621
Решение о замене Виктора Бондаря было принято сразу после президентских выборов - глава политсовета "Возрождение" Пилипенко
Решение о замене Виктора Бондаря было принято сразу после президентских выборов - глава политсовета "Возрождение" Пилипенко Просмотров: 549
Партия мэров и промышленников может взять на выборах 7-8%
Партия мэров и промышленников может взять на выборах 7-8% Просмотров: 99
Больше всего комментируют
28
Активисты пикетируют дом Порошенко
3
Отставка Луценко не пройдет - нардеп
2
Убийцам Гандзюк вынесли приговор
2
Конституционный суд ограничил полномочия НАБУ по просьбе Коломойского
2
В Администрации президента пояснили условии снятия экономической блокады с Донбасса
Голосов: 2401
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua