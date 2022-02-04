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пятница, 04 февраля 2022 14:43

"Некоторые страны ЕС не хотят раздражать Путина": почему Украину не взяли в Кибер-НАТО

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&quot;Некоторые страны ЕС не хотят раздражать Путина&quot;: почему Украину не взяли в Кибер-НАТО
"В НАТО можем получить новейшие подходы и инструменты борьбы с кибератаками", - говорит Александр Хара. Фото: Reuters

Вступление Украины в Кибер-НАТО могли заблокировать Германия или Венгрия. Так поступают, чтобы не раздражать Путина. Наше государство сейчас нуждается в опыте и инструментах Альянса для защиты от российских кибератак. Об этом Gazeta.ua рассказал эксперт-международник Александр Хара.

"В январе около 70 государственных сайтов не работали из-за кибератаки. Есть неофициальная информация, что украли многие персональные данные граждан. Кибероружие может фактически уничтожить систему управления, может дать российской разведке препятствовать деятельности украинских политиков или военных. Поэтому защита от таких действий важна. У РФ гораздо больше таких ресурсов, чем у нас способности защищаться. Поэтому такие проекты нужны. Там могли бы получить и опыт, и помощь. Потому что угрозы постоянно меняются. В НАТО можем получить новейшие подходы и инструменты борьбы", – говорит Хара.

Блокировать вступление Украины в Кибер-НАТО могла Германия или Венгрия, отмечает эксперт-международник.

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"Германия продолжает иметь открытые каналы диалога с Москвой. Чтобы не раздражать Путина, публично выступают против предоставления постоянно действующего членства Украине (Германия вместе с Францией выступали против предоставления Украине ПДЧ на саммите НАТО в Бухаресте в апреле 2008 года – Gazeta.ua). Есть тоже Венгрия, Орбан был очень рад стоять на одном коврике с Путиным. Это не дружественное поведение в отношении Украины. Потому что у нас война с ядерным государством, которая не прекращается с 2014 года. Такое поведение также не в интересах других членов НАТО. Мы в одном лагере со странами Североатлантического альянса, потому что против всех нас есть агрессия России. Против Украины – еще и физическая. Против стран НАТО ее пока нет. Но это пока", – отмечает Хара.

Несмотря на то, что Украина не является членом этого центра, некоторые европейские страны и США помогают защищаться, говорит эксперт-международник.

"Та же маленькая по территории Эстония, например. Она очень мощная в киберзащите. Соединенные Штаты помогают усиливать способность Украины в защите киберпространства. Очень досадно, что определенные европейские страны продолжают блокировать приближение Украины к НАТО. При том, что Россия осуществляла кибератаки и против Германии, и против Франции", – говорит Хара.

Одна из стран Европейского Союза заблокировала вступление Украины в Кибер-НАТО. Это произошло, несмотря на то, что в Украине идет война и постоянно происходят кибератаки, заявил секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов.

Ночью 14 января хакеры взломали несколько правительственных сайтов, в частности Министерства образования, Министерства иностранных дел, портала "Дия" и т.д., и обнародовали свое сообщение на трех языках – украинском, русском и польском. В тексте угрожают, что украинцам стоит бояться и ждать мести за "Волынь, Полесье, УПА и исторические территории". Кроме того, в сообщении указали, что хакеры украли личные данные украинских граждан. Правительственные эксперты доказывают, что атака хакеров на украинские правительственные сайты ночью 14 января осуществлялась из России.

Автор: Анастасия Прокаева
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