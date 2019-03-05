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вторник, 05 марта 2019 13:30

Нефтяники пикетируют Высший совет правосудия с требованием прекратить вмешательство в работу судов - СМИ

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  Под стенами Высшего совета правосудия проходит пикет с требованием прекратить вмешательство в работу судей
Под стенами Высшего совета правосудия проходит пикет с требованием прекратить вмешательство в работу судей

Больше 1000 протестующих, требующих прекратить вмешательство в работу судей, собрались под стенами Высшего совета правосудия, сообщает потал obozrevatel.com.

В основном протестующие – это работники различных промышленных районов и центрального аппарата ПАО "Укрнафта" (Полтава, Прилуки, Ахтырка). Основные требования к членам ВСП: прекращение давления на судей, обеспечение прозрачности функционирования ВСП, обеспечение невмешательства в деятельность судей, в частности, тех, которые рассматривают дело с участием ПАО "Укрнафта" и ООО "Аркона Газ-Энергия", отстранение от должности члена ВСП Маловацкого А.В., которого СМИ связывают с интересами ООО "Аркона Газ-Энергия" и др.

Напомним, начиная с 2017 года ПАО "Укрнафта" безрезультатно пытается защитить своё законное право на осуществление предпринимательской деятельности на Червонолуцком месторождении в судах (дело № 826/14653/17 по иску ПАО "Укрнафта" к Государственной службе геологии и недр Украины и ООО "Аркона Газ-Энергия"). Административные суды всех инстанций, как по шаблону, отказывали "Укрнафте" даже в рассмотрении её иска, фактически отказывая в конституционном праве на доступ к правосудию. В этом процессе ПАО "Укрнафта" неоднократно заявляло отвод судьям на основании имеющейся информации о давлении на них со стороны ВСП.

"Укрнафта" как предприятие, которое годами вкладывало значительные финансовые ресурсы в геологическое изучение Червонолуцкого газоносного месторождения, возмущено ситуацией с незаконной выдачей Государственной службой геологии и недр Украины спецразрешения без аукциона фирме, которую связывают с интересами одного из членов ВСП. При условии, что суды остаются в стороне от процесса восстановления прав многотысячного рабочего коллектива "Укрнафты", такие акции, как эта – это единственная возможность призвать коррумпированных чиновников прекратить произвол и отстоять свои законные права на осуществление добывающей деятельности", – отмечает руководитель Восточного бизнес-подразделения ПАО "Укрнафта" Сергей Наследников.

  Под стенами Высшего совета правосудия проходит пикет с требованием прекратить вмешательство в работу судей
Под стенами Высшего совета правосудия проходит пикет с требованием прекратить вмешательство в работу судей

Другой участник протеста Андрей Максимов, менеджер департамента, интегрированного управления месторождениями Полтавской области ПАО "Укрнафта", также заявил: "Червонолуцкое месторождение как часть Свистунковско-Червонолуцкой газоносной площади изучалось и разрабатывалось "Укрнафтой" более 15 лет. Но путем откровенных и циничных манипуляций с запасами газа и газового конденсата на этом месторождении "Аркона" осуществила непонятную апробацию уже утвержденных "Укрнафтой" запасов, а Государственная служба геологии и недр Украины допустила фактически запрещённое Кодексом Украины о недрах дублирование оценки запасов. При этом "Аркона" ещё и уменьшила их в десятки раз (с изначально добываемых почти 1,6 м3 свободного газа и 96 тыс. т конденсата, утвержденных в 2010 году ГКЗ Украины ПАО "Укрнафта", до 320 млн м3 свободного газа и 17 тыс. т конденсата, начисленных "Арконой"), что позволило ей недоплатить в государственный бюджет десятки миллионов гривен. "Укрнафта" в судебном порядке уже несколько лет пытается доказать незаконный характер выдачи спецразрешения "Арконе" и заявляет о нанесении многомиллионного ущерба государству, однако, судьи, рассматривающие это дело, являются "заложниками" системы рассмотрения ВСП дисциплинарных дел против них – вероятно, просто опасаются выносить законные решения. Эта мирная акция рабочих "Укрнафты" – попытка не допустить увольнения и безработицы нескольких тысяч сотрудников, которые задействованы в процессе газодобычи на Полтавщине".

К протестующим также присоединились общественные организации, защищающие права людей, которые нарушаются в украинских судах, народные депутаты Украины и другие.

Українські новини
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