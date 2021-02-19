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пятница, 19 февраля 2021 19:41

Нефтепродуктопровод Медведчука вернут в госсобственность

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Нефтепродуктопровод Медведчука вернут в госсобственность
Украина заберет у окружения Медведчука нефтепродуктопровод ПрикарпатЗападтранс. Фото: znaj.ua

Совет нацбезопасности Украины поручил вернуть в госсобственность часть нефтепродуктопровода Самара - Западное направление, которое в 2017 году присвоило окружение Виктора Медведчука.

Соответствующее решение приняли на совещании СНБО под председательством президента Владимира Зеленского.

Правоохранительным органам поручили выяснить обстоятельства, при которых госсобственность оказалась в частной собственности.

"По неизвестным нам пока причинам этот продуктопровод оказался в частных руках с довольно сомнительной процедурой", - заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Решением СНБО от 28 мая 2015 № 298, Кабмину поручили принять меры для сохранения и эксплуатации части нефтепродуктопроводов длиной 1433 км, проходящих по территории Украины.

"Кабмин должен был определить центральный орган исполнительной власти, ответственный за сохранение и эксплуатацию части нефтепродуктопроводов, и принять меры для обеспечения защиты экономических интересов государства.

Однако за более чем 5 лет правительство не обеспечило надлежащей защиты и доказательства в судах права государства на владение и пользование частью нефтепродуктопроводов. Таким образом, госсобственность оказалась в руках двух владельцев с иностранной регистрацией аффилированных с двумя гражданами Украины", - сообщили в Офисе президента.

Учредителями ООО Прикарпатзападтранс являются Интернешнл Трейдинг Партнерс АГ (Швейцария), Анатолий Шефер и производственное унитарное предприятие Нефтебитумный завод (Беларусь), а конечным бенефициаром - Шефер.

Прикарпатзападтранс эксплуатирует участок нефтепродуктопровода Самара - Западное направление протяженностью около 1,4 тыс. км. Он используется для прокачки дизельного топлива из России и Беларуси как для внутренних потребностей Украины, так и для транзита в Европу, в частности в Венгрию. Проектная мощность магистрали - 3,5 млн тонн в год.

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19
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