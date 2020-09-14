Нефедов может возглавить избирательный список в Киевсовет

Нефедова уволили с должности председателя ГТС в апреле. Фото: Facebook-страница Сергея Притулы

Бывший председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов рассматривается основным кандидатом на первый номер в списке партии "Голос" на выборах в Киевский городской совет. Об этом со ссылкой на источники в партии сообщает LB.ua

Вчера кандидат в мэры Киева от "Голос" Сергей Притула опубликовал в Facebook совместную с Нефедовым и председателем партии Кирой Рудык фотографию.

Нефедова уволили с должности председателя ГТС в апреле. Он создавал систему публичных закупок ProZorro.

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5 сентября начался избирательный процесс. По календарному плану, 15-24 сентября будет выдвижение кандидатов в депутаты и на должности сельских, поселковых, городских голов. Местные выборы запланированы на 25 октября.