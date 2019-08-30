Недвижимость в Киеве и бизнес у жены. Что задекларировал министр-миллионер Малюська

Доход Малюськи и его жены в течение 2018 года составил почти два с половиной миллиона гривен. Фото: https://file.liga.net

Новоназначенный министр юстиции Денис Малюська в декларации за 2018 указал, что является собственником однокомнатной квартиры в Киеве. Ее площадь составляет 34,6 кв.м.

Однако, на его отца зарегистрирована вдвое больше квартира - 72, 4 кв.м.

Согласно декларации, ездит чиновник на автомобиле "Mazda 5" 2008 года выпуска.

Также Малюська являетесь владельцем Общества с ограниченной ответственностью "Советник Пресс" с уставным капиталом 31058 гривен.

За прошлый год чиновник заработал 2 369 789 грн. Часть дохода, а это 1 195 373 грн, он получил во время работы заместителем председателя правления BRDO / World Bank Group (Офис эффективного регулирования) - независимого неправительственного экспертно-аналитического центра при Минэкономразвития.

Другая часть дохода лежит на жене министра Людмиле Рябчинской. За прошлый год предпринимательская деятельность бизнес-компаний принесла 979 583 грн. от "ФПРУ" и 194 833 грн. дохода из консалтинговой фирмы Agriteam Canada Consulting Ltd.

На банковских карточках министр юстиции сохраняет 307 560 грн.

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