Неделя войны. В Минобороны заявили о переломной фазе

Ровно семь дней тому в Украине началась война - Путин по телевизору объявил о спецоперации, вслед за этим началась бомбардировка украинских городов, а в страну ввошли российские оккупанты.
Уже можно говорить о переломной фазе войны, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телеканала "Рада".
Украинские военные продолжают противостоять российским захватчикам на всех фронтах.
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"Каждый день боев делает преимущество в нашу пользу", сообщила Маляр.
"У врага большие потери как военной техники, вооружения, так и личного состава. Украинцы же от шока оправились, объединились и оказывают мощное сопротивление вместе с ВСУ",
– сказала чиновник.
За неделю украинская армия уничтожила около 9 тыс. российских оккупантов, сказал президент Владимир Зеленский в видеообращении.
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