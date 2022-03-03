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четверг, 03 марта 2022 05:36

Спецтема: Война России против Украины

Неделя войны. В Минобороны заявили о переломной фазе

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Неделя войны. В Минобороны заявили о переломной фазе
В Минобороны рассказали о переломной фазе войны. Фото: РБК

Ровно семь дней тому в Украине началась война - Путин по телевизору объявил о спецоперации, вслед за этим началась бомбардировка украинских городов, а в страну ввошли российские оккупанты.

Уже можно говорить о переломной фазе войны, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телеканала "Рада".

Украинские военные продолжают противостоять российским захватчикам на всех фронтах.

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"Каждый день боев делает преимущество в нашу пользу", сообщила Маляр.

"У врага большие потери как военной техники, вооружения, так и личного состава. Украинцы же от шока оправились, объединились и оказывают мощное сопротивление вместе с ВСУ",
– сказала чиновник.

За неделю украинская армия уничтожила около 9 тыс. российских оккупантов, сказал президент Владимир Зеленский в видеообращении.

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