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вторник, 03 сентября 2019 13:19

"Не завидую Нестору Ивановичу" – сети оценивают прикосновенность нардепов

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Автор: Reuters
  Зеленский призывал парламент голосовать "за"
Зеленский призывал парламент голосовать "за"

Верховная Рада 9-го созыва сняла неприкосновенность с народных депутатов. Закон вступит в силу 1 января 2020 года.

Эта новость сделала день в соцсетях. Одни пользователи активно хвалят новый парламент и президента. Другие предупреждают старых политиков. Отдельные эксперты высказывают подозрения, что закон приняли с нарушением процедуры и его можно отменить.

Gazeta.ua собрала мнения блоггеров и политологов и политиков об отмене депутатской неприкосновенности.

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3 сентября Верховная Рада приняла закон о снятии неприкосновенности. Изменения в Конституцию в свое время инициировал пятый президент Петр Порошенко. Верховная Рада предыдущего созыва их рассмотрела. В июне 2018-го Конституционный суд признал законопроект конституционным.

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Дата
03
сентября

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