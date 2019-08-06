Не Трускавцом единственным: депутаты "Слуги народа" будут учиться каждые 3 месяца

 
Ексклюзивы
1/5
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 1683
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 3150
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 11835
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
Просмотров: 14292
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 711
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2790
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 3276
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2898
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 756
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 1107
Фото
Все фото
36
15
4
5
9
&quot;Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?&quot; - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Самые дорогие отели, горы и море: как Луценко шикует во Франции
Самые дорогие отели, горы и море: как Луценко шикует во Франции
Впервые показал лицо сына: Зеленский посетил &quot;Лигу смеха&quot; со всей семьей
Впервые показал лицо сына: Зеленский посетил "Лигу смеха" со всей семьей
В Трускавце стартовала школа депутата для &quot;слуг народа&quot;
В Трускавце стартовала школа депутата для "слуг народа"
Верховная Рада помолодеет на 7 лет. Кого мы выбрали
Верховная Рада помолодеет на 7 лет. Кого мы выбрали
Видео
Все видео
Богдан: Мы говорим с обществом без журналистов
Богдан: Мы говорим с обществом без журналистов
Обманете - к вам придут. Зеленский "выбил" из Иванчука 175 млн грн
Обманете - к вам придут. Зеленский "выбил" из Иванчука 175 млн грн
Есть заявления на увольнение от всех членов команды - Зеленский
Есть заявления на увольнение от всех членов команды - Зеленский
"Кто не скачет, тот...": появилось смешное видео с тренинга "слуг народа"
"Кто не скачет, тот...": появилось смешное видео с тренинга "слуг народа"
Зеленский призвал мэра города продать свой автомобиль
Зеленский призвал мэра города продать свой автомобиль
Интервью
1/5
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 3474
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 711
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7308
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1053
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
4 Просмотров: 2817
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
05 августа 2019
Просмотров: 513
Без душі
Я давав йому гроші не за зміст, а за форму. У дизелі Черкаси — Христинівка конкурентів у Бороди практично немає. Був один зі Шполи — ...
вторник, 06 августа 2019 09:33

Не Трускавцом единственным: депутаты "Слуги народа" будут учиться каждые 3 месяца

  Комментировать
Не Трускавцом единственным: депутаты &quot;Слуги народа&quot; будут учиться каждые 3 месяца
Формат офиса - вебинары, семинары, групповые занятия. ФОТО: Facebook "Слуги народа"

Партия "Слуга народа" анонсировала создание офиса обучения и развития для своих депутатов.

Он будет действовать на постоянной основе, указали в Facebook партии.

Формат офиса - вебинары, семинары, групповые занятия. Регулярность - не реже одного раза в 3 месяца. Подробнее о плане работы офиса обещают рассказать на форуме партии в сентябре-октябре.

Посещать занятия смогут не только нардепы от "Слуги народа", но и региональные представители, будущие кандидаты партии на местных выборах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Депутаты от "Слуги народа" в Трускавце составляли план на 5 лет

Будущие нардепы от "Слуги народа" прошли недельное обучение от Киевской школы экономики в Трускавце Львовской области. К концу обучения к депутатам приезжал президент Владимир Зеленский.

Партия "Слуга народа" вместе с мажоритарщиками получила 254 мандата в Верховной Раде 9-го созыва.

Парламент 9-го созыва обновится на 80,4% и станет младшим на 7,4 лет. По предварительным данным, из старого созыва смогли переизбраться 82 народных депутата. 342 человека будут депутатами впервые.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Не Трускавцом единственным: депутаты "Слуги народа" будут учиться каждые 3 месяца». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
августа

Оккупанты попали в засаду украинских воинов

От города остались одни развалины: на улицах горы обугленных трупов

Самое читаемое
Российско-украинский конфликт вспыхнул на курорте из-за флага и песен
Российско-украинский конфликт вспыхнул на курорте из-за флага и песен 18 Просмотров: 43083
Модель утопила машину за 300 тысяч долларов
Модель утопила машину за 300 тысяч долларов
4
 1 Просмотров: 21123
Вместо пляжа - узкая полоска: что наделал шторм в курортной Кирилловке
Вместо пляжа - узкая полоска: что наделал шторм в курортной Кирилловке
6
 Просмотров: 19359
Пожары на складах в России: тысячи людей бегут на место направляют роботов
Пожары на складах в России: тысячи людей бегут на место направляют роботов 3 Просмотров: 19054
Люди хотели устроить &quot;потерпевшей&quot; самосуд: подробности трагедии на Ровенщине
Люди хотели устроить "потерпевшей" самосуд: подробности трагедии на Ровенщине Просмотров: 15067
Политика
Кличко продолжает тролить членов ЗеКоманды
Кличко продолжает тролить членов ЗеКоманды Просмотров: 117
В ГБР завели новое дело, в котором фигурирует Порошенко
В ГБР завели новое дело, в котором фигурирует Порошенко 3 Просмотров: 4410
Время истекло. ЦИК так и не обнародовала результаты выборов в Верховную Раду
Время истекло. ЦИК так и не обнародовала результаты выборов в Верховную Раду Просмотров: 729
Эстония отказалась признавать российские паспорта, выданные на Донбассе
Эстония отказалась признавать российские паспорта, выданные на Донбассе Просмотров: 315
У Зеленского ответили, когда можно будет голосовать на выборах онлайн
У Зеленского ответили, когда можно будет голосовать на выборах онлайн Просмотров: 513
Больше всего комментируют
18
Российско-украинский конфликт вспыхнул на курорте из-за флага и песен
8
Садовый нашел крайнего в проигрыше партии на выборах
6
"Слуги народа" закончили обучение в Трускавце
5
"Русскоязычный украинец - это россиянин" - Мухарский
4
Сибирь в огне: россияне не могут остановить пламя
Голосов: 8763
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua