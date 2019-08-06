Не Трускавцом единственным: депутаты "Слуги народа" будут учиться каждые 3 месяца

Формат офиса - вебинары, семинары, групповые занятия. ФОТО: Facebook "Слуги народа"

Партия "Слуга народа" анонсировала создание офиса обучения и развития для своих депутатов.

Он будет действовать на постоянной основе, указали в Facebook партии.

Формат офиса - вебинары, семинары, групповые занятия. Регулярность - не реже одного раза в 3 месяца. Подробнее о плане работы офиса обещают рассказать на форуме партии в сентябре-октябре.

Посещать занятия смогут не только нардепы от "Слуги народа", но и региональные представители, будущие кандидаты партии на местных выборах.

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Будущие нардепы от "Слуги народа" прошли недельное обучение от Киевской школы экономики в Трускавце Львовской области. К концу обучения к депутатам приезжал президент Владимир Зеленский. Партия "Слуга народа" вместе с мажоритарщиками получила 254 мандата в Верховной Раде 9-го созыва. Парламент 9-го созыва обновится на 80,4% и станет младшим на 7,4 лет. По предварительным данным, из старого созыва смогли переизбраться 82 народных депутата. 342 человека будут депутатами впервые.