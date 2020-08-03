Не так, как раньше: президентство Зеленского повлияло на популярность "Квартала 95"

Из-за карантина актеры проекта не могли проводить концерты, а съемки некоторых программ прошли без зрителей. Фото: Facebook

Популярность проекта "Квартал 95" заметно снижается среди телезрителей. Спад начался после того, как экс-руководитель Студии "Квартал 95" Владимир Зеленский стал президентом. Об этом сообщает "Новое время".

В начале 2019-го доля зрителей "Вечернего квартала" составляла 28%. После инаугурации Зеленского в июне - опустилась до 13%.

Пандемия Covid-19 также повлияла на популярность "Квартала 95". Из-за карантина актеры проекта не могли проводить концерты, а съемки некоторых программ прошли без зрителей.

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Орест Билоскурский, экс-маркетинг-директор компании StarLightMedia, рассказал, что "Квартал 95" сдвигается по программной сетке. Он объяснил, что из-за коронавируса выпускают много повторов, не популярных среди зрителей.

Звезда "Женского Квартала" Екатерина Никитина поделилась с поклонниками пикантным видео. На нем артистка позировала в одних только трусиках и с обнаженной грудью. Соответствующий ролик она разместила в Instagram.