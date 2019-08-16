"Не просто так" - у Зеленского объяснили переформатирование Администрации в Офис

На работников директоратов, то есть бывших департаментов, объявят конкурсы. Набирать специалистов по реформам. ФОТО: "Радио Свобода"

Администрацию президента Владимира Зеленского заменили Офисом, а департаменты - директоратами, чтобы привлекать к работе не только государственных служащих.

Так реструктуризацию в интервью "Громадскому" прокомментировал Юрий Костюк, заместитель руководителя Офиса президента по гуманитарным вопросам.

"Из администрации мы стали Офисом, вместо департаментов у нас теперь директораты. Это не просто потому, что нам хотелось изменить название Администрации на что-то современное. Прежде всего, мы хотим привлекать экспертов рынка в той или иной отрасли, которые не являются госслужащими. Эта практика уже существует в Кабинете министров. Это эксперты, на фонд зарплаты которых средства выделяют европейские партнеры. Мы понимаем, что при существующих условиях очень сложно привлечь на государственную службу специалистов в той или иной отрасли людей. Это невозможно на те зарплаты, которые есть", - сказал Костюк.

На работников директоратов, то есть бывших департаментов, будут объявлять конкурсы. Будут набирать специалистов по реформам.

"Директорат по региональной политике уже объявил конкурсы на вакантные места".

Зарплата у работников директоратов будет примерно от 1 до 2 тысяч евро (28-56 тыс. грн - Gazeta.ua).

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19 июля первый помощник президента Сергей Шефир не ответил прямо на вопрос, будут ли заполнять члены Офиса президента декларации.

Ранее заместитель главы АП Руслан Рябошапка в эфире телеканала "Громадское" заявил, что работники Администрации президента подадут декларации.