"Не пройдет без последствий" - США заявили о своих действиях в случае нападения России на Украину

В США определили действия по поводу нападения России на Украину. Фото: Укринформ

США надеются, что Россия не пойдет на полномасштабное нападение на Украину. Иначе РФ без последствий не останется.

Штаты дали Москве понять, что очень внимательно следят за ситуацией. И если Россия сделает какие-то действия, "это не пройдет без последствий", в интервью Радио Свобода сказал государственный секретарь США Энтони Блинкен.

"Самое главное, что можно сделать (и мы делаем) — это убедиться, что этого не произойдет, что Россия не примет это очень неудачное решение — совершить новый акт агрессии или иное необдуманное действие в отношении Украины. Именно поэтому мы высказались очень четко, когда увидели эту концентрацию сил, поэтому мы тесно сотрудничаем со всеми нашими главными партнерами в мире — в частности, НАТО и ЕС. Этот вопрос — находится в фокусе нас всех", — сказал Блинкен.

США хотели бы иметь стабильные и предсказуемые отношения с Россией, но сейчас все зависит от того, имеет ли такое желание РФ, что она делает и чего не делает.

"Как я уже сказал, мы настроены решительно относительно того, что будут последствия в разных сферах. Но скажу еще такое, это важно: мы хотели бы иметь более стабильные и предсказуемые отношения с Россией. Президент Байден ясно об этом сказал президенту Путину. Но не менее важно — и в этом мы тоже были довольно конкретные — если Россия продолжает совершать необдуманные, агрессивные шаги или в отношении Украины, или в отношении других наших партнеров, мы ответим. Не с целью эскалации, не потому, что нам нужен конфликт, а потому, что такие действия не могут оставаться без ответа, не могут быть безнаказанными. Поэтому очевидно, что будут последствия", — сказал госсекретарь.

Одновременно США тесно сотрудничают с партнерами в Украине, "чтобы удостовериться, что они имеют все необходимое для того, чтобы защитить Украину, ее территорию и ее народ".

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Блинке заявил, что Соединенные Штаты Америки рассмотрят запрос Украины о предоставлении вооружения.