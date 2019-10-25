Не позволим публично очернить "Азов": В Раде написали письмо в Конгресс США

Он объяснил, что народные депутаты не могут оставить без реагирования "попытки публичного очернения одного из самых заслуженных и боеспособных подразделений Национальной гвардии Украины отдельного отряда специального назначения "Азов" Фото: liga.net

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко из фракции "Слуга народа" подготовил проект письма в 40 американских конгрессменов, обратившихся к госсекретарю США Майка Помпео с призывом внести "батальон" Азов "в список террористических организаций.

"В письме в Конгресс США содержится предложение предоставить любую необходимую помощь в выяснении объективной и непредвзятой информации о отряд специального назначения "Азов", а также обращение в правоохранительные органы Украины опубликовать результаты проверки всех фактов и утверждений, приведенных в письме американских конгрессменов", - написал Яременко в Facebook в пятницу.

Он объяснил, что народные депутаты не могут оставить без реагирования "попытки публичного очернения одного из самых заслуженных и боеспособных подразделений Национальной гвардии Украины отдельного отряда специального назначения "Азов". Текст письма открыт для подписи всех депутатов фракции "Слуга народа" и представителей других фракций Верховной Рады.

"Подписание и передача письма американской стороне состоится 29 октября", - написал Яременко.

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Председатель комитета напомнил американским коллегам, что военное подразделение "Азов" создали активисты и участники Революции достоинства. "Азовцы" принимали участие в освобождении от русской оккупации Мариуполя и множества других населенных пунктов, подчеркнул он.

"Не забудем подвиг 26 "азовцев", отдавших жизнь за независимость Украины", - заявил Яременко.

В октябре 40 членов Палаты представителей США во главе с демократом Максом Роузом потребовали от госсекретаря Майкла Помпео объяснений, почему некоторые экстремистские формирования, в частности "Азов", не включен в список международных террористических организаций.