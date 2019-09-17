"Не понимаю политического курса новой власти" - журналист отказался работать у Зеленского

Журналист Яневский отказался работать в Совете при президенте.

Журналист Данило Яневский отказался работать в Совете по вопросам свободы слова при Офисе президента.

Об этом он сообщил в эфире Skrypin.ua.

"Вчера с удивлением узнал, что мою персону или избрано или включено в состав президентского совета по вопросам свободы слова. При всем уважении к высокому обществу и лично к главе государства, вынужден сообщить о невозможности участия в этом Совете.

Причин несколько и они такие.

Первая. Я не понимаю политического курса новой власти. Второе. Я не являюсь представителем никакого средства массовой информации. Зато я являюсь учредителем общественной организации", - сказал Яневский.

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На учредительном собрании 16 сентября избрали членов Рады по вопросам свободы слова и защиты журналистов при президенте. Всего их 15.

Состав должен утвердить своим указом президент Владимир Зеленский.