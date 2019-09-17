Назвали имена членов Совета по вопросам свободы слова при Зеленском

На учредительном собрании 16 сентября избрали членов Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов при президенте. Всего их 15.
Об этом сообщил "Детектор.медиа".
Из 15 членов 6 - представители медиа, 6 - общественных медийных организаций, по 1 представителю - с Офиса, Национального союза журналистов Украины, Независимого медиа-профсоюза Украины.
Представителей ОО и медиа выбирали рейтинговым голосованием присутствующие (можно было проголосовать один раз за представителя медиа и один раз за ОО), представители НСЖУ, НМПУ и ОПГ вошли в Совет автоматически.
Пока состав Совета будет временным, он будет работать полгода. За 6 месяцев члены Совета должны разработать проект положения о Совете и членства в нем. Секретарем избрали секретаря Наблюдательного совета Суспильного Вадима Миського. Председателя пока не выбрали.
Состав должен утвердить своим указом Зеленский.
Поименный список:
Наталья Влащенко;
Наталья Гуменюк;
Павел Елизаров;
Вадим Городской;
Михаил Ткач;
Даниил Яневский;
Александр Бурмагин;
Диана Дуцик;
Татьяна Лебедева;
Светлана Остапа;
Татьяна Попова;
Тарас Шевченко;
Сергей Томиленко (от НСЖУ)
Сергей Штурхецкий (от НМПУ)
Максим Кречетов (от ОПУ).
Рада будет работать с вопросами защиты журналистов, саморегуляции, развития стандартов, противодействия фейкам, правового регулирования медиа и развитие медиа в регионах.
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Руководитель Офиса президента Андрей Богдан заявил, что Владимиру Зеленскому не нужны пресс-конференции.
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