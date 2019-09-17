Назвали имена членов Совета по вопросам свободы слова при Зеленском

Выбирали как голосованием, так и за квотами. ФОТО: ОП

На учредительном собрании 16 сентября избрали членов Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов при президенте. Всего их 15.

Об этом сообщил "Детектор.медиа".

Из 15 членов 6 - представители медиа, 6 - общественных медийных организаций, по 1 представителю - с Офиса, Национального союза журналистов Украины, Независимого медиа-профсоюза Украины.

Представителей ОО и медиа выбирали рейтинговым голосованием присутствующие (можно было проголосовать один раз за представителя медиа и один раз за ОО), представители НСЖУ, НМПУ и ОПГ вошли в Совет автоматически.

Пока состав Совета будет временным, он будет работать полгода. За 6 месяцев члены Совета должны разработать проект положения о Совете и членства в нем. Секретарем избрали секретаря Наблюдательного совета Суспильного Вадима Миського. Председателя пока не выбрали.

Состав должен утвердить своим указом Зеленский.

Поименный список:

Наталья Влащенко;

Наталья Гуменюк;

Павел Елизаров;

Вадим Городской;

Михаил Ткач;

Даниил Яневский;

Александр Бурмагин;

Диана Дуцик;

Татьяна Лебедева;

Светлана Остапа;

Татьяна Попова;

Тарас Шевченко;

Сергей Томиленко (от НСЖУ)

Сергей Штурхецкий (от НМПУ)

Максим Кречетов (от ОПУ).

Рада будет работать с вопросами защиты журналистов, саморегуляции, развития стандартов, противодействия фейкам, правового регулирования медиа и развитие медиа в регионах.

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Руководитель Офиса президента Андрей Богдан заявил, что Владимиру Зеленскому не нужны пресс-конференции.