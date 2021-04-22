"Не отвечает за свои слова" - украинцы оценили 2 года Зеленского

21 апреля прошло два года с победы Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов. Gazeta.ua спросила украинцев: "Как оцениваете 2 года работы главы государства и чего ждете следующие три?".

Если бы выборы состоялись в ближайшее время то Владимира Зеленского поддержали бы 24,9% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором, по данным Социологической группы "Рейтинг" в апреле. Фото: facebook.com/zelenskiy95

Ярослав Билостенний, 24 года, администратор в книжном магазине, Винница:

Разочарован в непоследовательности президента в борьбе с коррупцией. Больше всего ожидаю положительного вмешательства в сферу культуры. Должен выработать устойчивую политику предотвращения российским культурным влияниям. Также жду позитивных изменений в судебной и военной сферах.

Ирина Глущенко, 35 лет, учительница, Кропивницкий:

Зеленский не имеет влияния в политических кругах. Если и захочет что-то изменить, ему не позволят. Слишком долго олигархи выстраивали свои схемы. Хотя очень хотелось, чтобы Владимир Александрович их потряс. Показал, что не они главные в стране, а народ. Как только уменьшат свои аппетиты, жизнь в Украине начнет налаживаться.

Очень разочарована кадровыми решениями Зеленского. Все до сих пор держится на взятках.

Олег Григоренко, 30 лет, программист, Черкассы:

Жду от Владимира Александровича справедливых решений, особенно в судебной и правоохранительной системе. Там полный беспорядок. Невиновных мучают бесконечными допросами, судами, а настоящие преступники остаются безнаказанными. Есть впечатление, что Зеленский сознательно закрывает глаза на все, или просто не хочет разбираться. Очень надеюсь, что с МВД уберут Арсена Авакова. Также жду больше ясности в вопросе Донбасса. Хочу четко видеть - президент однозначно отстаивает целостность Украины, идет на уступки и ищет компромиссы.

Нина Козенюк, 59 лет, проводница пассажирских вагонов, с. Макаровка, Попельнянский район, Житомирская обл:

Боюся, что сделали с Украиной. Нет уверенности в завтрашнем дне. Идет война. Свои позиции на востоке держим, а землю за деньги продаем. Ложь одна не идет. В магазинах продукты пахнут какими лекарственными добавками. Нет никакого контроля качества. Продукты не всем по карману. Зарплата работающих 200-300 долларов. Коммунальными пользуешься или нет, надо заплатить. Медицина отсутствует. Нет денег, то умирай. Цены поднимаются на продукты, а зарплата маленькая. Люди, которые ходили на работу, имеют стаж, оказались на грани выживания. Чего не поберечь свою нацию? Украинские люди и красивые, и трудолюбивые, а вынуждены уезжать из страны за долларами.

Сергей Мацак, 47 лет, предприниматель, Николаев:

Надеюсь, Зеленский и его окружение осознают важность для Украины малого и среднего бизнеса. Политики живут за наши налоги, но вместо государственной поддержки, только душат новыми обязательствами. Не мешало бы навести порядок в бюджете, чтобы люди получали надлежащую пенсию, а правоохранители, спасатели, военные и врачи - зарплату. Зато видим заоблачные премии чиновников.

Ирина Митрофанова, 55 лет, волонтер, Кременчуг, Полтавская обл:

Ближайшие три года нас ожидает еще большее ухудшение. Я боюсь голодных людей, которые скоро не смогут купить себе еды в день - такие способны на все.

Владимир Александрович обещал пересесть на велосипед. И что видим? Человек не отвечает за свои слова, его обещания - сплошная ложь. Он ничего не сделает, потому что не только не хочет, но и не может. Мне стыдно за Украину, когда наблюдаю за гримасами президента на встречах с лидерами других стран. Вместо отстаивать интересы государства, устраивает политические репрессии против боевых генералов и настоящих защитников.

Виталий Степанов, 40 лет, предприниматель, в прошлом военный, Полтава:

Надеюсь, что наконец посадят этих "сепаров", что внутри страны. В последнее время Зеленский приятно удивил - и с закрытием каналов, и с наложением арестов на имущество. Главное его достижение, которое сразу приходит в голову. Может, еще что-то начнет реформировать. Хотя его назначения разочаровывают. Например, Сивохо в СНБО. Зеленский назначает своих людей, которые ничего не понимают. Артист должен быть на сцене.

Любовь Суровцева, 68 лет, пенсионерка, Кривой Рог:

Я голосовала за него. Мне нравится, что занялся дорогами. Это единственный президент, который показал результат в этом. Но очень хочется перемен в медицине. Думаю, надо гнать из Минздрава Максима Степанова.

Алексей Таймурзин, 29 лет, предприниматель, Кривой Рог:

Ожидания пока не оправдал даже на 50 процентов. Вызывают недоверие те люди, которых назначал на должности за эти два года. Пристроил друзей, родственников и бизнес-партнеров.

Жду от президента роспуска Верховной Рады в этом году и возвращение мажоритарной избирательной системы. Настоящего снижение тарифов для населения. Мира на территории Украины. Зеленский должен избавить страну от внешнего управления. Должен обеспечить вакциной всех граждан в 2021 году, а не следующем.

Марина Шевченко, 28 лет, секретарь, Киев:

Я не голосовала за Зеленского. Поэтому ничего от него не ожидала. Его место на сцене, а не у руля государства. Хорошо бы, если бы он это понял. Результаты его деятельности возмущают: отвод войск, ежедневные смерти военных, провал вакцинации и медицинской реформы. Олигархи пируют еще больше. Генпрокурор Венедиктова вместо правосудия выполняет прихоти Банковой. Продолжается запугивание патриотов и посадки. Главное, чтобы после такого правления Украина осталась в своих границах.