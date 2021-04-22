 
Ексклюзивы
1/5
Украинцам не хватает этих знаний - эксперт о появлении новых школьных предметов
Украинцам не хватает этих знаний - эксперт о появлении новых школьных предметов
Просмотров: 63
Нужно ли школам продолжать обучение летом - мнение эксперта
Нужно ли школам продолжать обучение летом - мнение эксперта
Просмотров: 99
"Не отвечает за свои слова" - украинцы оценили 2 года Зеленского
"Не отвечает за свои слова" - украинцы оценили 2 года Зеленского
Просмотров: 189
Начали воспринимать Москву за источник проблем. Как Чернобыль повлиял на украинцев
Начали воспринимать Москву за источник проблем. Как Чернобыль повлиял на украинцев
Просмотров: 198
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Просмотров: 459
Зеленский придет к тому, чтобы назвать Россию врагом
Зеленский придет к тому, чтобы назвать Россию врагом
1 Просмотров: 603
В процедуре вакцинации есть коррупционные схемы - правозащитница
В процедуре вакцинации есть коррупционные схемы - правозащитница
Просмотров: 864
"Приватбанк лучше продать, потому что доля государства на рынке слишком большая" — экономист
"Приватбанк лучше продать, потому что доля государства на рынке слишком большая" — экономист
Просмотров: 216
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Просмотров: 405
"Пес жил тут. А теперь и я с ним" - мужчина поселился в будке
"Пес жил тут. А теперь и я с ним" - мужчина поселился в будке
Просмотров: 2394
Фото
Все фото
5
5
4
5
4
Карантин: Тимошенко без маски трогала за руки пенсионеров
Карантин: Тимошенко без маски трогала за руки пенсионеров
Жена Тищенко прокомментировала скандал вокруг своего дня рождения
Жена Тищенко прокомментировала скандал вокруг своего дня рождения
SOCIS опубликовал свежий президентский рейтинг
SOCIS опубликовал свежий президентский рейтинг
Никто не аплодирует: как прошло два года президентства Зеленского
Никто не аплодирует: как прошло два года президентства Зеленского
СБУ задержала 60 титушок, которые должны были создать &quot;картинку&quot; для России
СБУ задержала 60 титушок, которые должны были создать "картинку" для России
Видео
Все видео
Гладковского-младшего объявили в розыск
Гладковского-младшего объявили в розыск
Не понравились вопросы о Донбассе и российской агрессии: нардеп от ОПЗЖ сбежал из прямого эфира
Не понравились вопросы о Донбассе и российской агрессии: нардеп от ОПЗЖ сбежал из прямого эфира
Два года Зеленского: как справляется президент со своими обещаниями
Два года Зеленского: как справляется президент со своими обещаниями
Журналисты узнали о 200 кг золота у Дубневича
Журналисты узнали о 200 кг золота у Дубневича
Проверять информацию и не паниковать - Зеленский обратился к украинцам
Проверять информацию и не паниковать - Зеленский обратился к украинцам
Интервью
1/5
Начали воспринимать Москву за источник проблем. Как Чернобыль повлиял на украинцев
Начали воспринимать Москву за источник проблем. Как Чернобыль повлиял на украинцев
Просмотров: 198
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Просмотров: 459
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Просмотров: 405
Эксперт рассказал о перспективах существования Суперлиги
Эксперт рассказал о перспективах существования Суперлиги
Просмотров: 693
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
6 Просмотров: 13122
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
22 апреля 2021
Просмотров: 0
Чужа картопля
Садіння картоплі нагадує багатосерійну епопею. Спочатку треба вибрати погожий день. Скільки себе пам'ятаю, по приїзді обов'язково починається дощ. ...
четверг, 22 апреля 2021 15:39

"Не отвечает за свои слова" - украинцы оценили 2 года Зеленского

  Комментировать
21 апреля прошло два года с победы Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов. Gazeta.ua спросила украинцев: "Как оцениваете 2 года работы главы государства и чего ждете следующие три?".
  Если бы выборы состоялись в ближайшее время то Владимира Зеленского поддержали бы 24,9% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором, по данным Социологической группы "Рейтинг" в апреле. Фото: facebook.com/zelenskiy95
Если бы выборы состоялись в ближайшее время то Владимира Зеленского поддержали бы 24,9% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором, по данным Социологической группы "Рейтинг" в апреле. Фото: facebook.com/zelenskiy95

Ярослав Билостенний, 24 года, администратор в книжном магазине, Винница:

Разочарован в непоследовательности президента в борьбе с коррупцией. Больше всего ожидаю положительного вмешательства в сферу культуры. Должен выработать устойчивую политику предотвращения российским культурным влияниям. Также жду позитивных изменений в судебной и военной сферах.

Ирина Глущенко, 35 лет, учительница, Кропивницкий:

Зеленский не имеет влияния в политических кругах. Если и захочет что-то изменить, ему не позволят. Слишком долго олигархи выстраивали свои схемы. Хотя очень хотелось, чтобы Владимир Александрович их потряс. Показал, что не они главные в стране, а народ. Как только уменьшат свои аппетиты, жизнь в Украине начнет налаживаться.
Очень разочарована кадровыми решениями Зеленского. Все до сих пор держится на взятках.

Олег Григоренко, 30 лет, программист, Черкассы:

Жду от Владимира Александровича справедливых решений, особенно в судебной и правоохранительной системе. Там полный беспорядок. Невиновных мучают бесконечными допросами, судами, а настоящие преступники остаются безнаказанными. Есть впечатление, что Зеленский сознательно закрывает глаза на все, или просто не хочет разбираться. Очень надеюсь, что с МВД уберут Арсена Авакова.

Также жду больше ясности в вопросе Донбасса. Хочу четко видеть - президент однозначно отстаивает целостность Украины, идет на уступки и ищет компромиссы.

Нина Козенюк, 59 лет, проводница пассажирских вагонов, с. Макаровка, Попельнянский район, Житомирская обл:

Боюся, что сделали с Украиной. Нет уверенности в завтрашнем дне. Идет война. Свои позиции на востоке держим, а землю за деньги продаем. Ложь одна не идет. В магазинах продукты пахнут какими лекарственными добавками. Нет никакого контроля качества. Продукты не всем по карману. Зарплата работающих 200-300 долларов. Коммунальными пользуешься или нет, надо заплатить. Медицина отсутствует. Нет денег, то умирай. Цены поднимаются на продукты, а зарплата маленькая. Люди, которые ходили на работу, имеют стаж, оказались на грани выживания. Чего не поберечь свою нацию? Украинские люди и красивые, и трудолюбивые, а вынуждены уезжать из страны за долларами.

Сергей Мацак, 47 лет, предприниматель, Николаев:

Надеюсь, Зеленский и его окружение осознают важность для Украины малого и среднего бизнеса. Политики живут за наши налоги, но вместо государственной поддержки, только душат новыми обязательствами. Не мешало бы навести порядок в бюджете, чтобы люди получали надлежащую пенсию, а правоохранители, спасатели, военные и врачи - зарплату. Зато видим заоблачные премии чиновников.

Ирина Митрофанова, 55 лет, волонтер, Кременчуг, Полтавская обл:

Ближайшие три года нас ожидает еще большее ухудшение. Я боюсь голодных людей, которые скоро не смогут купить себе еды в день - такие способны на все.
Владимир Александрович обещал пересесть на велосипед. И что видим? Человек не отвечает за свои слова, его обещания - сплошная ложь. Он ничего не сделает, потому что не только не хочет, но и не может. Мне стыдно за Украину, когда наблюдаю за гримасами президента на встречах с лидерами других стран. Вместо отстаивать интересы государства, устраивает политические репрессии против боевых генералов и настоящих защитников.

Виталий Степанов, 40 лет, предприниматель, в прошлом военный, Полтава:

Надеюсь, что наконец посадят этих "сепаров", что внутри страны. В последнее время Зеленский приятно удивил - и с закрытием каналов, и с наложением арестов на имущество. Главное его достижение, которое сразу приходит в голову. Может, еще что-то начнет реформировать. Хотя его назначения разочаровывают. Например, Сивохо в СНБО. Зеленский назначает своих людей, которые ничего не понимают. Артист должен быть на сцене.

Любовь Суровцева, 68 лет, пенсионерка, Кривой Рог:

Я голосовала за него. Мне нравится, что занялся дорогами. Это единственный президент, который показал результат в этом. Но очень хочется перемен в медицине. Думаю, надо гнать из Минздрава Максима Степанова.

Алексей Таймурзин, 29 лет, предприниматель, Кривой Рог:

Ожидания пока не оправдал даже на 50 процентов. Вызывают недоверие те люди, которых назначал на должности за эти два года. Пристроил друзей, родственников и бизнес-партнеров.
Жду от президента роспуска Верховной Рады в этом году и возвращение мажоритарной избирательной системы. Настоящего снижение тарифов для населения. Мира на территории Украины. Зеленский должен избавить страну от внешнего управления. Должен обеспечить вакциной всех граждан в 2021 году, а не следующем.

Марина Шевченко, 28 лет, секретарь, Киев:

Я не голосовала за Зеленского. Поэтому ничего от него не ожидала. Его место на сцене, а не у руля государства. Хорошо бы, если бы он это понял. Результаты его деятельности возмущают: отвод войск, ежедневные смерти военных, провал вакцинации и медицинской реформы. Олигархи пируют еще больше. Генпрокурор Венедиктова вместо правосудия выполняет прихоти Банковой. Продолжается запугивание патриотов и посадки. Главное, чтобы после такого правления Украина осталась в своих границах.

Автор: Катерина КОБА, Тетьяна КОВАЛЬЧУК, Анна ОРЕЛ, Ольга СТЕНЬКО, Михаил ТАНАСИЙЧУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Не отвечает за свои слова" - украинцы оценили 2 года Зеленского». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
апреля

Заработала украинская радиостанция

Боксер устроил скандал перед боем Кличко

Украинские военные захватили железнодорожную станцию

35 млн человек стали свидетелями испытания ядерной бомбы

Мужчинам запретили обольщать женщин: приняли закон

Сиамские близнецы жили по неделе с разными женщинами

Взрыв газа разрушил 20 кварталов и убил более 200 человек

Поймали серийного убийцу

В результате железнодорожной катастрофы погибли и пострадали до 3000 человек

Застрелили бывшего главу Национального банка Украины

Самое читаемое
Самая популярная блогер Украины обнажила зону бикини для мужского глянца
Самая популярная блогер Украины обнажила зону бикини для мужского глянца
7
 Просмотров: 13482
Нардеп Шевченко обратился к Лукашенко с неожиданным заявлением
Нардеп Шевченко обратился к Лукашенко с неожиданным заявлением
 1 Просмотров: 8937
Как жили украинские селяне в 1960-х - подборка уникальных фотографий
Как жили украинские селяне в 1960-х - подборка уникальных фотографий
24
 Просмотров: 6408
Гороскоп на 22 апреля: почему этот день такой особый
Гороскоп на 22 апреля: почему этот день такой особый
 Просмотров: 4267
Украинская модель ошеломила подтянутым телом в воздухе
Украинская модель ошеломила подтянутым телом в воздухе
10
 Просмотров: 4167
Политика
Россия отводит войска от Украины
Россия отводит войска от Украины Просмотров: 1252
Гладковского-младшего объявили в розыск
Гладковского-младшего объявили в розыск
 Просмотров: 423
В России проблемы: Путин в обращении к русским демонстрировал усталость и неопределенность
В России проблемы: Путин в обращении к русским демонстрировал усталость и неопределенность
 Просмотров: 441
8-й год войны: в Киеве есть переулок имени российского депутата, которая голосовала за оккупацию Крыма
8-й год войны: в Киеве есть переулок имени российского депутата, которая голосовала за оккупацию Крыма Просмотров: 531
Обвиняемый в преступлениях суд отменил выговор Рожковой
Обвиняемый в преступлениях суд отменил выговор Рожковой Просмотров: 63
Больше всего комментируют
7
Никто не аплодирует: как прошло два года президентства Зеленского
5
"Сиквел сериала" - бывший секретарь СНБО о действиях Зеленского
4
Выбор Порошенко-Зеленский - это как выбирать между Covid и пневмонией - политолог
3
Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса"
2
От Зеленского не стоит ждать подвигов
Голосов: 6706
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть