"Не надо здесь кивать головой" - Зеленский отчитал Лаврова

Зеленский потроллил Лаврова: "Не надо кивать головой, я знаю вашу фамилию". Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в "нормандской встречи" в Париже сделал замечание министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.

Об этом рассказал участник украинской делегации, министр внутренних дел Арсен Аваков телеведущему Дмитрию Гордону.

"Владимир Александрович, ведя разговор, в основном на русском языке, в конце концов сорвался и говорит: господин Лавров, прекратите кивать головой, не надо кивать головой. Да, я знаю вашу фамилию, потому что я, в отличие от вас, обошел все эти места вдоль границы своими ногами, поэтому не надо кивать головой, что вы здесь все знаете ", - рассказал Аваков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Помощник Путина Сурков кричал в истерике

К вопросу восстановления Украиной полного контроля за государственной границей вернутся на встрече в "нормандском формате" через четыре месяца. Об этом на пресс-конференции в Париже сказал президент Украины Владимир Зеленский.