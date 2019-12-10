"Не надо здесь кивать головой" - Зеленский отчитал Лаврова

Президент Украины Владимир Зеленский в "нормандской встречи" в Париже сделал замечание министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.
Об этом рассказал участник украинской делегации, министр внутренних дел Арсен Аваков телеведущему Дмитрию Гордону.
"Владимир Александрович, ведя разговор, в основном на русском языке, в конце концов сорвался и говорит: господин Лавров, прекратите кивать головой, не надо кивать головой. Да, я знаю вашу фамилию, потому что я, в отличие от вас, обошел все эти места вдоль границы своими ногами, поэтому не надо кивать головой, что вы здесь все знаете ", - рассказал Аваков.
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К вопросу восстановления Украиной полного контроля за государственной границей вернутся на встрече в "нормандском формате" через четыре месяца. Об этом на пресс-конференции в Париже сказал президент Украины Владимир Зеленский.
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