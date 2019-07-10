"Не им решать" - в Раде призвали выходить 24 августа на парад независимости

С 2014 года у День независимости на Крещатике проходят военные парады, которые до этого отменил Янукович. Фото: УНИАН

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий призвал всех защитников Украины выйти 24 августа на парад ко Дню Независимости на Крещатик.

С соответствующим обращением спикер выступил, открывая пленарное заседание 10 июля.

"Вчера президент Зеленский объявил об отмене традиционного военного парада ко Дню Независимости Украины. Обидно поражен таким решением. Но, будет ли парад - не им решать.

Для патриотов Украины День Независимости - главный праздник... Чтобы почтить бессмертный подвиг украинских героев, призываю всех, кто боролся и воевал за судьбу Украины, участников Революции достоинства, ветеранов, волонтеров, военных 24 августа выйти на Крещатик и пройти парадом независимости по главной улице страны. Берите в свои руки боевые знамена, поднимайте флаги, с которыми мы защищали Украину. Под лозунгом "Слава Україні" и под гимн "Зродились ми великої години". Я буду там вместе с вами", - сказал Парубий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Военный парад является вопросом приоритетов президента - Порошенко

Накануне президент Владимир Зеленский объявил об отмене военного парада на День Независимости. Сэкономленные деньги отдадут военным в виде премий.