"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA

Жизнь страны в цитатах за неделю, по версии Gazeta.ua.

Автор: ФОТО ПРЕССЛУЖБИ САНДУ Новоизбранный президент Молдовы Мая Санду советует Украине не использовать мягкий подход к реинтеграции оккупированного Донбасса

Мы признали, что Приднестровье является частью переговорного формата. Мы дали тамошнему бизнесу тот же торговый режим, который имеют наши производители, в частности право свободного экспорта в ЕС по Соглашению об ассоциации. Мы подписали более 300 документов о решении конфликта. Но, несмотря на все эти шаги, пока мы никуда не пришли. Этот наш опыт Украина может учесть по отношению к Донбассу

- об этом в интервью "Европейской правде" сказала новоизбранный президент Молдовы Мая Санду. Посоветовала Украине учесть опыт Молдовы в действиях по отношению к оккупированному Донбассу. Поскольку в ситуации с непризнанным Приднестровьем мягкий подход не дал результата.

19 ноября конкурсное жюри выбрало эскиз Большого государственного герба Украины. Автор Алексей Кохан получит 100 000 гривен премии

Если вы интересовались, что такое воплощение жлобства, так это проект большого герба Украины, который только что разработали. Это лютый шароварный вырвиглаз. На нем не хватает только сала, водки и вареников, чтобы картина жлободрома была полной

- написал в Фейсбуке Андрей Зинченко. Так отреагировал на лучший эскиз большого Государственного герба Украины. Его выбрало специальное жюри среди 112 конкурсных работ 19 ноября. Победителем стал художник Алексей Кохан, он получит премию 100 тыс. грн.

Для утверждения большого Государственного герба Украины нужно не менее 300 голосов народных депутатов.

Автор: 5 канал "Революции научили украинцев не бояться", - говорит журналист Янина Соколова

Рабов в рай не пускают. Возврата нет. Мы больше никогда не будем рабами ни одного режима. Революции научили нас не бояться. И кто бы ни был у власти, эту способность в украинцев уже никто никогда не отнимет. Никто. Никогда

- 21 ноября - в седьмую годовщину Революции Достоинства День достоинства и свободы - написала в Фейсбуке телеведущая и журналистка Янина Соколова.

Идеология предыдущей власти, а возможно, и нынешней, заключалась в следующем: за то, что мент убил на Майдане, мы наказываем. А тех, кто-то перед этим грабил миллиардами, из-за чего все произошло, прощаем. Практически простили всех"

- народный депутат 8-го созыва, участник Революции достоинства Игорь Луценко говорит о решении Киевского апелляционного суда, который отменил заочный арест експрезидента Виктора Януковича в деле о разгоне Майдана 18-20 февраля 2014 года. Такое решение судьи приняли 16 ноября.

Автор: Укринформ 19 ноября в помещение Музея революции достоинства с обыском пришли следователи полиции и СБУ

Обыск за 2 дня до годовщины Революции достоинства - это старая кагебистская методичка: облава на Пасху, арест и допрос - на День рождения. Делают это все, как писали ранее,"с целью деморализации объекта". В нашем случае - украинского общества. Как же трясет всю ту агентуру, когда украинцы начинают приподнимать голову и вспоминать слово "достоинство"

- так писательница Оксана Забужко прокомментировала обыски в Национальном музее Революции достоинства 19 ноября.