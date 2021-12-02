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четверг, 02 декабря 2021 13:53

"Не фыркайте" - спикер и депутат "погрызлись" в Раде

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Во время заседания Верховной Рады произошла словесная перепалка между спикером Русланом Стефанчуком и депутатом от "Европейской солидарности" Ниной Южаниной, сообщает Gazeta.ua.

Когда рассматривали изменения в государственный бюджет, Южанина пожаловалась на "циничное отношение" к нардепам.

"Вы подали таблицы тогда, когда никто не мог ознакомиться. Что мы во втором чтении рассматриваем?" - заявила.

  Южанина работает в Комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики
Южанина работает в Комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики

"Поэтому будьте вежливы, господин Стефанчук. И не фыркайте, а дайте возможность представить проект закона ко второму чтению. И не тыкайте...", - сказала спикеру.

"Уважаемая, Нина Петровна, я вам не фыркаю. Просто прошу вас, когда вы находитесь в президиуме - находитесь в маске.

Потому что я с вами общаюсь в маске, а вы – без, позорно нарушая правила, которые мы сами здесь установили", - ответил Стефанчук.

  Стефанчук напомнил депутату о ношении маски в помещении парламента.
Стефанчук напомнил депутату о ношении маски в помещении парламента.

После этого депутаты продолжили рассмотрение законопроекта.

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30 ноября народный депутат от "Слуги народа" Игорь Негулевский матерился за трибуной парламента. В это время уже был включен микрофон.

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