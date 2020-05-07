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четверг, 07 мая 2020 17:07

"Не доводите до забастовок. Заплатите медикам зарплаты" - Порошенко в Раде обратился к властям

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&quot;Не доводите до забастовок. Заплатите медикам зарплаты&quot; - Порошенко в Раде обратился к властям
По словам лидера "ЕС" Петра Порошенко, надо чтобы каждый медик каждому пациенту имел возможность обязательно делать тестирование

Власть должна обеспечить украинских врачей необходимыми средствами защиты и выплатами заработной платы.

Об этом заявил журналистам в парламенте пятый президент, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко, информирует пресс-служба партии.

"Еще раз подчеркиваю, у нас 20% от всех больных - врачи, при этом средняя норма в мире , это 1-2%. И это случилось потому, что власть не способна была защитить врачей с самого начала пандемии, потому что вывезла маски, средства индивидуальной защиты. И волонтерам и меценатам пришлось первым завозить защитные костюмы, противовирусные очки, маски и респираторы, бахилы и перчатки, лекарства и медицинское оборудование. Власть вновь продемонстрировала свою полную неуклюжесть", – заявил Порошенко.

И он также отметил, что нужно "немедленно проинформировать общество – кто персонально из государственной власти и правительства виноват в задержке заработной платы врачам, которые задействованы в борьбе с коронавирусом".

"Не дадим переложить с больной головы на здоровую. Не дадим обвинить местное самоуправление, потому что вы забрали у них деньги, а сами нелепой и дилетантской неуклюжей позицией целый месяц оставляете врачей без денег. Не доводите до забастовок в больницах. Это будет катастрофа и преступление. Защитите врачей, заплатите врачам, потому что не будет вас кому лечить. Пусть хоть инстинкт самосохранения сработает у вас и вы проголосуете сегодня за наши законопроекты", – отметил Порошенко.

Напомним, врачи Козовского района Тернопольской области заявили, что у них недостаточно средств защиты. Свое обращение опубликовали в соцсетях. Вся местная районная больница – на карантине. Потому что родственники одного из врачей заразились коронавирусом. Медики просят помощи у волонтеров.

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