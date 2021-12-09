Не доверяйте Путину и не уходите с ним на компромиссы – Порошенко на конференции Совета иностранных дел США

Российский президент Путин действует исключительно исходя из интересов и сейчас мечтает о новых территориях. Поэтому международным партнерам не стоит верить главе Кремля, пытаясь договориться с ним, потому что он это воспримет только как слабость. Об этом сказал пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко во время онлайн-конференции Совета иностранных дел США: "Демократия или автократия: почему важна Украина?".

Порошенко отметил, что стал президентом Украины в 2014 году, когда Путин захватил украинский Крым и Донбасс. Он отметил, что тогда Украина в одностороннем порядке прекратила огонь, позволяя Путину забрать свои войска с украинской земли. Однако, когда этого не произошло, через десять дней был отдан приказ о контроперации и освобождении двух третей оккупированного Донбасса. Но после этого Путин только увеличил количество русских сил на нашей территории.

"Не верьте Путину. Не недооценивайте Путина. Не пытайтесь договориться с ним, ведь вашу готовность к компромиссам он воспринимает слабостью и зайдет настолько далеко, настолько ему это позволят", – подчеркнул Петр Порошенко.

"Но одновременно не бойтесь Путина. Ведь только единство, солидарность и крепость могут его остановить, так же, как мы остановили российскую агрессию в 2014-2015 годах с невероятной помощью всего Свободного мира, создав глобальную коалицию в поддержку Украины", – добавил он.

Лидер Европейской Солидарности подчеркнул, что наибольшая слабость Путина заключается в его мышлении через призму сфер интересов. "Никакой открытости, никакой честной борьбы. Он хочет иметь сферу своих интересов, это его мечта. Он не удовлетворится только Крымом или только Донбассом, и ему нужна даже не только вся Украина", – сказал пятый президент Украины.

"Он хочет повторить Ялту. И область русских интересов в рамках "Ялты". И я считаю, что именно это и есть "красные линии" Путина. Путин видит "красные линии" по логике холодной войны. Вы помните его мечты о размере территорий, входящих в сферы его интересов, которые он контролирует. В то же время, никаких "красных линий" он не видит в таких вопросах как права человека, демократия, верховенство права или добрососедство. Логика Путина заключается в отборе территорий у своих соседей", – подчеркнул он.

Петр Порошенко по видеосвязи выступил и ответил на вопросы участников онлайн-конференции Совета иностранных дел США: "Демократия или автократия: почему важна Украина?".