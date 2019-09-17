"Не допустим капитуляции!" – Зеленскому написали открытое обращение

Зеленского призвали соблюдать 10 позиций во время переговоров в любом формате. Фото: УНИАН

Украинская общественность обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с требованием не допустить капитуляции Украины перед Россией.

Текст обращения опубликовал политолог Михаил Басараб в Facebook.

Под открытым обращением "Не допустим капитуляции!" подписались известные дипломаты, интеллектуалы, общественные деятели, участники российско-украинской войны и волонтеры.

Текст обращения:

Весь украинский народ хочет свободы, мира и безопасности. Залогом этого является суверенное и соборное Украинское государство. В борьбе за его создание и утверждение отдали свои жизни миллионы украинцев. Святая обязанность каждого из нас помнить и чтить жертвенность лучших сыновей и дочерей украинского народа.

В то время, когда сейчас наши воины защищают Украину от вооруженной агрессии России, главную ответственность за судьбу Украины несет высшее руководство государства, в частности, президент Владимир Зеленский. Как глава государства и верховный главнокомандующий он должен осознавать, что его позиция в вопросе прекращения российской агрессии не должна определяться конъюнктурными политическими соображениями и не может игнорировать колоссальную цену, уплаченную украинской нацией за свою независимость. Президент должен понимать, что в украинской-российских отношениях возник не ситуативный конфликт, а происходит очередная попытка России уничтожить Украину как независимое государство.

Именно поэтому мы, общественные деятели, ученые, эксперты, волонтеры и добровольцы, обеспокоены заявлением президента Зеленского от 12 сентября 2019 года о том, что на встрече лидеров государств "Нормандской четверки" будет обсуждаться "формула Штайнмайера". Известно, что эта формула предусматривает проведение выборов на оккупированных Россией украинских территориях и предоставление им особого статуса. Применение данной формулы, основанной на навязанных Украине силой Минских договоренностях, выносит за скобки переговоров вопросы деоккупации Крыма и ответственности России как государства агрессора.

Согласие с этой или с любой похожей формулой будет означать капитуляцию Украины на условиях Кремля. Мира с Россией нельзя достигать любой ценой. Такой мир приведет к еще более масштабной войне, к большим жертвам и скитаний украинцев, повлечет разрушение независимой государственности Украины. В истории украинской-российских отношений множество примеров, когда уступки кремлевскому руководству поощряли агрессора к еще большим требованиям.

Стремление Украины к справедливому миру несовместимо с капитуляцией на условиях агрессора и должно основываться на общепризнанных нормах международного права. Исходя из этого, основой национальной позиции Украины в переговорах должны быть такие принципы:

1. Россия начала и продолжает вооруженную агрессию против Украины, оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. В результате российской агрессии погибли или были искалечены десятки тысяч украинцев, миллионы наших граждан были вынуждены покинуть свои дома или скитаются в условиях оккупационного режима. Украина страдает не от "внутриукраинского конфликта", а от осуществляемой Россией вооруженной агрессии и ее последствий.

2. Освобождение отдельных районов Донетчины и Луганщины неотделимо от деоккупации Крыма. И в Крыму, и на Донбассе агрессор - один, природа агрессии - одна, нарушение международного права и прав человека и свобод - одинаковые. Все оккупированные Россией территории должны быть возвращены Украине вместе и одновременно.

3. Кремль должен освободить всех украинцев, которые незаконно содержатся в России и на оккупированных ею территориях.

4. На оккупированных территориях не могут проходить выборы ни в органы местного самоуправления, ни в Верховную Раду Украины.

5. Все российские оккупационные силы должны покинуть украинскую территорию без каких-либо условий.

6. Украина должна возобновить полный контроль над всей линией украинско-российской государственной границы.

7. Освобожденные Россией украинские территории не могут иметь никаких особых статусов, которые бы ставили под сомнение унитарное устройство Украины.

8. Ответственность за агрессию против Украины и оккупацию украинских территорий несет Россия.

9. Украина должна требовать полного возмещения убытков, причиненных агрессией и оккупацией, и наказания виновных за совершение международных уголовных преступлений.

10. Мирные соглашения не могут быть достигнуты ценой отказа Украины от уже сделанного ею и конституционно закрепленного евроатлантического цивилизационного выбора и курса на полноправное членство в НАТО и Европейском Союзе.

Все эти положения должны стать ключевыми элементами позиции Украины во время переговоров в любом формате. Призываем президента Украины придерживаться именно такой позиции. Глава государства должен осознавать, что украинский народ не согласится с унизительным миром и будет сопротивляться любым попыткам навязать капитуляцию перед Кремлем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский заявил о нескольких идеях возвращения Крыма

Президент Владимир Зеленский надеется, что в ближайшее время состоится встреча "нормандской четверки". Там решат 3 вопроса: обмен заложниками по формуле "всех на всех", разведение войск и проведение местных выборов на Донбассе.