Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе

Карантин и борьба с Covid-19 усилили и без того непростые отношения между центральной властью и мэрами в регионах. Местное самоуправление обвиняют в саботаже, а те жалуются - с руководством страны нет коммуникации. Ситуация с внесением Тернополя и Луцка в "красною зону" подтвердила это. Почему Тернополь проигнорировал указание из Киева, в интервью Gazeta.ua рассказывает городской голова Сергей Надал, 45 лет. Возглавляет город с 2010 года. Говорим, при каких условиях город будет готов идти на жесткий карантин, чем наполняют бюджет, что получили от децентрализации.

Автор: Фото с архива Сергея Надала Сергей Надал: "Сначала подумал: возможно, это ошибка (про "красную зону"- Gazeta.ua. Когда стало понятно, что никто не собирается ничего исправлять, было возмущение. Его усилил шквал эмоций от горожан"



Какая ситуация в городе с заболеваемостью и какие настроения среди людей?

Люди надеются, что их услышат. И вопрос "красной зоны" будет решен быстрее. Градус напряженности среди горожан высок. Через несколько дней я услышал от людей, что они готовы к любым акциям. Их все это достало. Согласны соблюдать противоэпидемические требования. Но просят дать возможность работать. Больше не могут сидеть без работы. Решение, которое мы приняли в понедельник, дало многим надежду.

Сегодня был в одном из дворов. Там были люди от 12 до 70 лет. И все говорили об одном: когда нас заберут из "красной зоны"?

Мы реально в "зеленой". Показатель МОЗ по количеству проведенных тестов 24. А в Тернополе он 92. Мы в 4 раза больше делаем тестирований. Доведенный МОЗ показатель по коэффициенту случаев заболевания 11. В Тернополе - 6. В два раза меньше. Показатель загруженности коек, по данным Минздрава, - более 50 процентов. В Тернополе 38,2 процента. Динамика роста заболеваний в Минздраве доказана больше плюс 10 процентов. В Тернополе на сегодня - минус 52. Такая тенденция со 2 августа. На 31 июля был один показатель - количество роста больных - попадал, согласно данным Минздрава, в "красную зону". Сегодня все показатели "зеленые".

Это означает, что врачи работают быстро и эффективно. Удалось оперативно установить круг всех, кто общался с инфицированными. И начать лечить, не допуская осложнений. В больницах находятся менее 9 процентов от числа заболевших. Остальные лечатся дома под контролем семейных врачей.

Вы жаловались, что никто из представителей власти все эти дни с вами не контактировал. Сегодня кто-то вышел на связь? МОЗ, Офис президента?

Нет. В первую очередь должно было быть общение на уровне МОЗ. Его не было.

Ситуация в Тернополе с "красной зоной" подняла проблемы гораздо серьезнее. Люди не понимают, что происходит в стране, какие методы использует власть, чего ожидать.

Согласен. На Тернополе выстрелило. Но это проблема всей страны.

В цивилизованных странах, когда люди во время жесткого карантина не работали, они получили компенсацию от государства. А у нас в первую очередь пострадало трудоспособное население. Пенсионеры получали выплаты. А работающие потеряли все.

Сейчас опять наступили на те же грабли. Запретили движение поездов и автобусов. В Тернополе работает масса людей из соседних населенных пунктов. Работают в больницах, ЖЭКах, теплокоммунэнерго, водоканалах. Даже в период жесткого карантина эти предприятиям имели разрешение работать и пользоваться общественным транспортом. А сейчас как?

Люди с пониманием отнеслись к 2 месяцев жесткого карантина. Они их выдержали. Затем на центральных каналах главный санитарный врач говорит: мы хотели напугать людей, на самом деле этого можно было не делать. Как объяснить людям, что они снова должны войти в карантин?

Если внедрять такие меры, нужна мощная разъяснительная работа. И правила игры для всех одинаковы. Нельзя, чтобы в столице работали рестораны, а здесь город закрыли для транспорта.

Статистика заболеваемости по каждому городу общедоступная. Ее ежедневно показывают на центральных телеканалах. Люди видят, что происходит в их городе, и спрашивают: почему там и там не "красная зона"? Нам за что-то мстят?

Люди выдержали два месяца жесткого карантина. А потом главный санитарный врач говорит: мы хотели напугать

Почему Тернополь внесли в "красную зону", когда только один показатель был вне нормы? Это недостаток коммуникации, есть политический подтекст?

Учитывая абсурдность принятого решения, есть два мнения: некомпетентность или политическое мероприятие.

Точно есть недостаток коммуникации. Нам нужно думать уже, что делать осенью. Прогнозируют вторую волну. Правительство с городскими головами должно планировать, как защитить людей, обеспечить работу больниц, что делать с предприятиями.

Какие были первые мысли, когда увидели такую информацию?

Сначала подумал: возможно, это ошибка. Когда стало понятно, что никто не собирается ничего исправлять, было возмущение. Его усилил шквал эмоций от горожан. Писали, звонили предприниматели, жители, которые поехали за город и не могут вернуться. Автор: Фото с архива Сергея Надала Сергей Надал: "В цивилизованных странах, когда люди во время жесткого карантина не работали, они получили компенсацию от государства. А у нас в первую очередь пострадало трудоспособное население. Сейчас опять наступили на те же грабли"

В каком случае вы приняли бы решение внести Тернополь в "красную зону"?

Если бы видели, что у нас зашкаливает количество больных, переполнены больницы.

Если обнаруживают больного на каком-то предприятии, оперативно обследуем всех работников, они идут на карантин на 14 дней. Прекращали работу детского сада, коммунального предприятия. 10 дней их мониторят семейные врачи, делают тесты в начале и в конце. Затем восстанавливают работу.

Видим протесты в мире против карантинного режима. Люди поднимались в США, Германии, Израиле. В Украине есть такая угроза?

С каждым днем больше протестных настроений. Люди слышат непонятные объяснения руководителей, которые принимают эти ограничения. Сегодня в маске можно увидеть людей разве что на городском рынке, в общественном транспорте или магазине. На улицах уже никто не хочет так ходить.

Общаюсь с коллегами и знаю ситуацию в других городах - без местного самоуправления ситуация была бы значительно хуже. Приобретение медикаментов, средств защиты, оборудование - все за средства местного бюджета или предпринимателей. Государство даже зарплату в полной мере врачам не выплачивает, не говоря о доплатах.

Тернополь первый в Украине начал выдавать по 10 тысяч премии медикам, которые работают с больными Covid-19. И продолжает это делать.

Как пережили карантин?

Тяжело было, особенно первый месяц. Это было новое, не знали, как с этим бороться. Видели сюжеты о ситуации в Европе. И готовились к худшему.

На какую поддержку от государства надеялись?

Мы максимально привлекали представителей бизнеса. Потому что большинство поставщиков не хотели работать с государственными деньгами. Общались мэры между собой, подсказывали, где кто что покупал.

Вы говорили, что идете на выборы. Были предложения баллотироваться от других политсил, а не от "Свободы"?

Были предложения. Я много лет являюсь членом всеукраинского объединения "Свобода". Не буду изменять свою политическую силу.

Автор: Фото с архива Сергея Надала Сергей Надал: "Мы не собираемся ни с кем вступать в войну. Наша задача - показать планы на развитие города и то, что сделано" Что хотели бы изменить в городе за следующие 5 лет?

Работы много. Изменения происходят в технологиях, транспорте. Все это нужно внедрять в Тернополе.

Первая задача - нормальная мобильность, ликвидация заторов, строительство дорог, новый коммунальный транспорт. У нас есть ряд проектов, которые реализуем при поддержке международных финансовых институтов. Это изменение четырехтрубной сети на двухтрубную, перевод всех домов на индивидуальный тепловой пункт, обеспечить круглосуточную горячую воду, улучшить качество питьевой, отказаться от старых частных маршруток. Все эти планы уже есть.

При каких условиях "Слуга народа" может взять большинство в Тернопольском городском совете?

По состоянию на сейчас - это нереально.

Мы не собираемся ни с кем вступать в войну. Наша задача - показать планы на развитие города и то, что сделано.

Какие у вас отношения с председателем ОГА Владимиром Трушем?

Я обязан контактировать с ним. Есть постоянная коммуникация. В большинстве моментов есть понимание, что Тернополь - это часть области и без успешного города она не может быть успешной. Конечно, есть моменты, когда не можем прийти к согласию. Есть вещи, которые он обязан выполнять, в соответствии с решениями правительства, президента и его офиса. Но в целом он слышит, прислушивается.

С его предшественником тоже была коммуникация. Не все удалось реализовать. Целый комплекс вещей зависят от председателя областной государственной администрации. Не общаясь с ним, не ища контакта, невозможно реализовывать планы.

Как оцениваете год работы президента Владимира Зеленского?

Президент - это главная избирательная должность. Правильно, чтобы оценку давали граждане на следующих выборах.

Верховной Раде удалось за год показать результат?

Видим массу непонятных законов, которые часто противоречат друг другу. И видим оценку людей. Хотели большего и лучшего. Сейчас доверие к парламенту чрезвычайно низкое. Автор: Фото с архива Сергея Надала Сергей Надал: "Идеи всех реформ были правильные. Другой вопрос, как и кто их реализует. Успешно начиналась реформа децентрализации. На нее было много надежд. После первых двух лет с реформой начало происходить что-то странное"

Чего ждете от правительства?

Прежде всего - коммуникации. Мэры понимают положение дел в стране. Каждый заинтересован, чтобы развивался его город и соответственно - страна. Всегда привожу пример средневековой Европы. Когда она была в упадке из-за войны, болезни, Магдебургское право дало самостоятельность городам. Они тогда и подняли Европу с колен.

Какой должна быть эффективная коммуникация?

Совместные встречи, совещания. Мы готовы приезжать в Киев. Не нужно, чтобы они бросали всю работу и ехали в города. Хотя это тоже полезно, можно увидеть реальное положение дел.

Когда нас услышат, тогда в стране много вопросов будут решаться.

Когда власть услышит городских голов, в стране много вопросов будут решаться

Какая экономическая поддержка надо Тернополю и в целом местному самоуправлению? Учитывая, что часть средств вы не получаете сейчас.

У нас государство продолжает изымать средства. В бюджете заложили понятие "реверсная дотация". Считают уровень доходов на душу населения. Они сделали расчет - 60 миллионами гривен город должен поделиться с государством за год. Наш бюджет недополучил около 100 миллионов за первое полугодие, еще столько же в лучшем случае не получим до конца года. Несмотря на это у нас продолжают забирать реверсную дотацию. Просили, чтобы нам ее вернули. Потому никакой помощи не получили. А этого нет. Мы 60 миллионов сняли с других статей расходов, которые должны были идти на приобретение транспорта и ремонт дорог, и направили на медицину.

Где берете деньги на ремонты и инфраструктурные проекты?

Впервые за много лет работаем в таком режиме - утром смотрим, сколько денег поступило в городскую казну и как их поделить. Сегодня большинство работ подрядчики выполняют в долг, который постепенно погашаем. Средства в первую очередь тратим на защищенные статьи. Это заработная плата, оплата энергоносителей и финансирование всех нужд медицины. Что остается - идет на ремонт. В этом году сможем сделать гораздо меньше, чем планировали. А люди ежедневно обращаются с проблемами.

Некоторые из мэров говорят, что последний год идет наступление на полномочия местного самоуправления. Вы это чувствуете?

Это видно по нескольким вещам. Видим, что идет реальное сворачивание децентрализации. Создание районов - никому непонятное, как и желание передать им часть функций, которая есть в городов и громад. Есть ряд расходов, которые по Конституции, должны финансироваться государством, а с каждым годом мы все больше вынуждены выделять на них средств. Это не только образование и медицина. Но и армия, правоохранительные органы. Большинству ведомств рекомендуют: идите в городской совет. Пусть принимают программы поддержки и дофинансируют. Конечно, мы это можем делать, но в определенных пределах. Готовы слышать предложения руководства государства, но и просим - услышьте наши проблемы, помогите их решить.

Как реагирует центральная власть?

В последнее время нет никакой коммуникации. Когда начиналась эпидемия, правительство еще приглашало городских голов на какие-то совещания. Мы говорили о проблемах, давали предложения, как их решать. И не всегда для этого требовались деньги из государственного бюджета. Нас будто пробовали слушать. Но и это исчезло.

Какую из реформ считаете удачной?

Идеи всех реформ были правильные. Другой вопрос, как и кто их реализует. Людям нравилось создания патрульной полиции. Успешно начиналась реформа децентрализации. На нее было много надежд. После первых двух лет с реформой начало происходить что-то странное. Можно говорить, что успешным было начало медицинской реформы. Но это ничем не закончилось. Автор: Фото с архива Сергея Надала Сергей Надал: "Если в Конституции написано, что за заработную плату, за содержание учреждений медицинской сферы несет ответственность страна, то так и должно быть. А не 20-30 процентов дофинансируйте из местного бюджета. Это десятки миллионов гривен ежегодно"

Почему затормозилась реформа децентрализации?

Ее суть заключалась в том, чтобы дать возможность органам местного самоуправления решать проблемы. Люди в Тернополе знают лучше, что здесь надо. Чем это видят из Киева. Но когда там поняли, что все больше полномочий идет на места, что самоуправление становится сильнее, начали думать - а чего использовать это, чтобы силами регионов закрывать проблемы государства.

Мы с новыми полномочиями получили и втрое больше расходов. Понимали, что это болезнь роста - надо пройти, потому что реформа за год не происходит. Но, к сожалению, изменения стали идти в худшую сторону. И когда сегодня озвучивают, что где-то на местах строят фонтаны вместо того, чтобы платить нам за газ, то простите, такие вещи нельзя сравнивать. А разбиралась те, кто об этом говорят, в проблемах с расчетами за газ? Сейчас ожидаем подорожания. Уже имеем реальную проблему - есть тарифы, по которым теплокоммунэнерго продает людям тепло и горячую воду. Они сформированы. Туда заложена цена газа. А поставщики сейчас выставили дополнительную цену за транспортировку. Она в тариф не заложена. То есть я вам продаю услугу за 10 гривен, а она мне обходится в 12. Где взять еще 2?

Мы с новыми полномочиями получили и втрое больше расходов

Кто это должен компенсировать?

Осенью покажут пальцем на города и скажут: у вас неэффективные менеджеры, пусть ищут, это их проблемы. И пусть компенсируют. А это не миллионы. Это десятки миллионов.

Это непрофессионализм или нежелание слышать. Такие вещи надо обсуждать. То же было три года назад, когда тариф подняли втрое. И никто ничего не компенсировал.

А какие плюсы от децентрализации получил Тернополь?

Есть ряд проблем, которые можно решать на месте. Мы получили больше финансовых полномочий. Это позволило больше реализовывать инфраструктурных проектов. Мы же понимаем, что государство не в лучшем финансовом состоянии и нужно искать другие источники. Работать с международными финансовыми институтами и привлекать их деньги на инфраструктурные проекты. Автор: Фото с архива Сергея Надала Сергей Надал: "Готовы слышать предложения руководства государства, но и просим - услышьте наши проблемы, помогите их решить"

Какой самый большой минус этой реформы?

Она остановилась и катится в другую сторону. Одна из главных проблем, которая оставалась нерешенной, это вопрос ответственности и финансирования. Должны быть четко разделены сферы ответственности.

Например, вопросы медицины. Если в Конституции написано, что за заработную плату, за содержание учреждений медицинской сферы несет ответственность страна, то так и должно быть. Не может быть - мы просчитали формулу, там не хватает. Поэтому 20-30 процентов дофинансируете из местного бюджета. А это десятки миллионов гривен ежегодно. Такая ситуация в других сферах. Поэтому надо определить - за что отвечает правительство, а за что город. Потому что когда не хватает лекарств для больных почечной недостаточностью, они куда идут? К местной власти. И им до лампочки, что правительство не финансирует. А представители правительства говорят: это такая же ответственность органов местного самоуправления. Поэтому давайте уже определимся, кто за что отвечает.

Децентрализация остановилась и катится в другую сторону

Вы выступаете за восстановление преподавания христианской этики в школах. А как относитесь к тому, что в киевских школах дети перед уроками будут петь гимн?

В Тернополе сессия городского совета в 2011 году приняла решение, что каждый понедельник в школах поют гимн и поднимают государственный флаг. Рад, что Киев принял это решения.

Беспокоит, что в школьную программу попадает все больше вещей, которые связаны с нетрадиционными сексуальными взглядами. А также вопрос ювинальной юстиции. Надо думать, стоит ли ему быть в школьной программе.

Христианскую этику в наших школах преподают факультативно. Но это должен быть на уровне государства полноценный предмет.

Какая задача номер один перед местным самоуправлением сегодня в нашей стране?

Задача номер один - чтобы человек себя чувствовал комфортно в своем городе.

Почему каждый украинец должен приехать в Тернополь?

Потому что городов много, а файный один. 28 августа будет день города. С радостью приглашаю.