Не дать ни единого шанса мародерству Кремля - Порошенко призвал провести в Беларуси досрочные президентские выборы

Белорусская власть должна найти ответ на требования белорусского общества - Порошенко. Фото: eurosolidarity.org

Пятый президент Украины, нардеп Петр Порошенко отреагировал на массовые протесты в Беларуси против Александра Лукашенко и призвал провести досрочные президентские выборы.

Об этом Порошенко заявил в своем видеообращении.

По словам експрезидента, "белорусские власти должна найти ответ на требования белорусского общества, которое стремится и готово к демократическим переменам в жизни государства".

Порошенко считает, что насилию и массовым репрессиям нет места в современном цивилизованном мире.

"Считаю, что белорусским властям необходимо немедленно прекратить насилие против своих граждан и одновременно не допустить провокаций и подстрекательств к насилию", - сказал он.

Бывший президент призвал освободить из тюрем и мест содержания политических заключенных, мирных протестующих, а также прекратить преследование политических оппонентов и обеспечить инклюзивный и открытый диалог власти с белорусским обществом.

Порошенко заявил, что в Беларуси нужно объявить о проведении досрочных президентских выборов с широким привлечением БДИПЧ / ОБСЕ и Совета Европы, пригласить для наблюдения представителей ведущих международных организаций и структур.

Пятый президент призвал украинскую власть в контакте с партнерами в Люблинском треугольнике назначить спецпредставителя Украины по Беларуси.

"Сегодня Европа должна думать и действовать стратегически. Мы не имеем права потерять Беларусь. Никому - ни белорусским властям, ни белорусскому народу, ни Евросоюза, и тем более Украины - не нужна Беларусь как западная провинция Российской неоимперии. Мы не должны дать ни малейшего шанса мародерство Кремля ", - сказал он.

Напомним, что по всей Беларуси четвертый день подряд бушуют массовые протесты против шестого президентского срока Александра Лукашенко.

Согласно предварительным данным ЦИК Беларуси, на выборах 9 августа победил Александр Лукашенко (80,08% голосов), оппозиционный кандидат Светлана Тихановська же якобы набрала 10,09% голосов.